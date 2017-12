Dos hermanos, de 12 y 15 años, de Stafford, Virginia, pidieron pizza a través de la web de la cadena Pizza Hut. En la casilla de "requisitos especiales" del formulario online pidieron que les escribieran un chiste en la caja del pedido.

La empleada que recibió el pedido en la sucursal de Jefferson Highway se tomó en serio la solicitud y pensó un chiste relacionado con su trabajo.

"¿Qué tienen en común un repartidor de pizza y un ginecólogo?", escribió en el interior de la tapa de la caja. Y la respuesta: "Ambos tienen que olerla, pero ninguno de los dos puede comérsela".

Pero a la madre de los niños, que recibió el pedido, no le causó ninguna gracia. Subió una foto de la caja a su muro de Facebook y escribió: "Un desagradable chiste de nuestro local de Pizza Hut de la zona. Esta familia no se rio y no creemos que sea divertido".

"Era un chiste inapropiado. Hay un momento y un lugar para cada cosa. Mi caja de pizza no era el lugar adecuado. Es una lección aprendida", dijo la mujer ante el canal de TV local WJLA.

Pero su muro de Facebook recibió una catarata de críticas en las últimas horas. "Espero que puedas mirar en tu corazón oscuro y llamar de nuevo y explicar que no estás enojada. Días antes de Navidad, hiciste que despidieran a una persona", dice uno de lo mensajes. La mayoría le recuerda que sus hijos habían pedido un chiste en su pedido.

También la página de Pizza Hut se llenó de reclamos y pedidos de reincorporación para la empleada despedida con el hashtag #JusticeForPizzaGirl (Justicia para la chica de la pizza).

"Vergüenza tienen que sentir por despedir a alguien que hizo lo que le pidió el cliente", se quejó otra persona, y avisó que hará sus pedidos en la cadena rival.