Flavio Azzaro volvió a protagonizar un escándalo luego de un comentario homofóbico que realizó al aire. Todo comenzó cuando su compañera informaba sobre el robo de un bar inclusivo. "¿Qué significa un café GLGTV (sic)? ¿Yo no puedo ir, ponele?", arrancó Azzaro consultando a su compañera.

"Es un café inclusivo", le respondieron y él siguió: "¿Pero hay cafés que no son inclusivos, que si sos gay no podés entrar?".

"Nosotros no formamos parte de la comunidad, entonces es muy difícil hablar desde afuera. Hay gente que forma parte y necesita sentirse más cómodo en un lugar", contestó la panelista. "A mí que me gustan las mujeres puedo ir", siguió el conductor.

"A vos, Caro, ¿qué te gustan? ¿Los hombres o las mujeres?", indagó a su compañera y ella respondió: "Los chicos. Pero me descolocás. Estamos hablando de un ataque con un almohadón incendiado, una noticia policial… A mí por ahora me gustan los chicos, pero no sé qué va a pasar el día de mañana".

Entonces, Azzaro comenzó a consultarle a su colega por un tatuaje, ella no quiso responder y el conductor de Crónica sumó: "Ya está, no pasó nada. La gente pregunta eso o vos te pensás que la gente en nuestro WhatsApp pregunta si pasó algo con el almohadón".