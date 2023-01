Uno de los signos más evidentes de una salud que se deteriora debido al cáncer es la caída del cabello y, por esa razón, los pacientes con cáncer que llevan realizadas muchas sesiones de quimioterapia tienden a raparse. Este es el caso de una mujer que se acercó a una peluquería para cortar su cabello debido al proceso de salud que atraviesa y la reacción del estilista se volvió viral en la red social Twitter: no solamente abrazó a la mujer después de rapar su cabeza, sino que, además, comenzó a rapar la suya.

Este acto de amor y empatía fue captado por una de las cámaras de seguridad del lugar y, al trascender en redes sociales, alcanzó 24 millones de reproducciones y miles de comentarios aplaudiendo la actitud del hombre.

Mientras el peluquero pasaba la máquina de rapar por el cabello de la mujer, ella rompió en llanto y se tomó la cabeza por la angustia de la situación. Inmediatamente, el estilista se conmovió y decidió demostrarle que ambos son iguales, a fin de alentar a la mujer y cooperar en su crítico momento. El vídeo cierra con un abrazo de ambos y allí es cuando es imposible contener el nudo en la garganta o las lágrimas.

"La humanidad no está muerta. Repito. La humanidad no está muerta. Los sentimientos no están muertos. Esto es lo que todo el mundo necesita… Alguien que estará con ellos en ese momento crítico de vida o muerte. Esto hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas", escribió una mujer en la publicación que tiene casi 400 mil likes y alrededor de 50 mil retweets.

Aunque se desconoce la identidad de las personas que protagonizan este conmovedor vídeo, las personas se involucraron de igual modo al comentar, likear y compartir un momento de vida que, sin lugar a dudas, nos invita a la reflexión.

Fuente: Minuto Uno