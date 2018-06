El último grito de la moda en las redes sociales consiste en el clásico "ahora me ves, ahora no me ves". La gente se esconde detrás de una frazada frente a su perro y, cuando la suelta, se oculta detrás de una puerta u otro elemento y graba la reacción de tus mascotas.

Puede parecernos un chiste viejo, pero para los pichichos es un evento de lo más trágico. Los perros se sorprenden ante el "engaño" y generaron mucha ternura en las redes sociales.

De la sorpresa a la tristeza, de la curiosidad al desinterés, los usuarios usaron el hashtag #WhatTheFluffChallenge para mostrar las reacciones de estos perritos.

El nombre viene de la expresión what the fuck, que se traduce como "¡Que mierda!", y hace un juego con la palabra fluff, pelo.

Fuente: TN