El diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias realizó un desagradable gesto en pleno acto de campaña de la precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal frente a las cámaras: se metió la mano por debajo del pantalón sin ningún tipo de resguardo para "rascarse" los genitales.

La exgobernadora bonaerense presentó este miércoles en Parque Patricios 23 propuestas que llevará al Congreso si es electa en estas elecciones legislativas. Mientras daba un discurso, atrás suyo estaban sentados varios compañeros de lista y referentes de la oposición, entre ellos, Iglesias, que estaba sentado al lado de Sabrina Ajmechet y Paula Oliveto, también integrantes de la nómina.

Justo cuando las cámaras del acto hicieron primer plano en los tres precandidatos, Iglesias metió su mano en el pantalón y el video con el recorte de ese momento no tardó en viralizarse por las redes sociales.

Fiel a su estilo, el diputado opositor no tardó en responder a los comentarios en Twitter por su gesto. Un usuario compartió las imágenes, lo etiquetó y escribió: ¿Te pica?. A lo que el legislador contestó: "No. Me operé de hernia este año en el Hospital Británico. Por?"

La polémica tras la polémica

Hace pocas semanas, Iglesias fue el centro de las críticas cuando tras conocerse que la actriz Florencia Peña había visitado la Quinta de Olivos durante la cuarentena para hablar sobre la situación laboral de los actores. El diputado insinuó que se trataba de un "escándalo sexual" y su compañero Waldo Wolff comentó que fue "de rodillas" a reunirse con el presidente Alberto Fernández.

Por sus expresiones misóginas, Peña hizo una denuncia penal a causa de “violencia de género mediática, institucional y simbólica” y pidió que se expulse a los diputados de la Cámara Baja, junto con la prohibición de realizar comentarios sobre ella en ningún medio y la inhibición de bienes por un total de 30 millones de pesos.

En ese entonces, Vidal fue consultada acerca de las declaraciones de su compañero de lista y la precandidata buscó justificarlo en una entrevista con A24: "El machismo no es algo que esté en un espacio político o en una persona en particular, está en toda la sociedad. Decir que una persona es machista o el resto de la sociedad no... yo lo viví en carne propia. Fuera y dentro de la política. Lamentablemente no voy a ser la última mujer a la que le pase".

Días después, en diálogo con TN, consideró que "como mujer" no puede "acompañar esa manera de expresarse" pero que el foco no está en los ataques a Peña, sino en que la reunión de los actores y actrices fue presencial en plena cuarentena estricta.