La mujer más tatuada de Europa, ahora lucha por volver atrás con sus diseños. La española Lidia Reyes, lleva 270 tatuajes en su cara, incluyendo sus ojos. Tiene casi todo el cuerpo plasmado de diseños. Parece que ahora, no quiere saber más nada al respecto.

Lidia tiene 32 años, dos hijas y es una mujer muy segura cuado se va a hacer un tatuaje. Sin embargo, últimamente abrió su corazón y dijo cómo se siente al respecto con toda la cara tatuada: “Extraño mi cuerpo”.

Cansada de su rostro tatuado

“Me estoy quitando los tatuajes de la cara porque me he cansado, no porque no me gusten o me vea fea” comenta Lidia. “A mí me encantan los tatuajes de la cara, por eso me los hice”, explicó la joven a medios locales.

Con respecto a su decisión de abandonar su hobbie, Lidia dijo: “No me los voy a quitar todos, me voy a quitar el 95% de los tatuajes de la cara y luego me haré alguno nuevo incluso, pero me he cansado de verme tan llena”.

Para esta joven, tatuarse es una forma de vida, así lo demuestra a todos sus fanáticos de las redes sociales. En Instagram cosecha muchos seguidores y es admirada por los jóvenes.

Muchos de ellos, le preguntaron sobre lo que se hizo en sus ojos. Lidia respondió que no es porque “he fumado”. Se trata de una intervención con tintas, que podría hacerla perder la vista por completo. Ahora tiene un tono rosado en sus ojos.

Por otro lado, la joven llevó tranquilidad a todos sus fans, demostrando el proceso de los tatuajes, y la manera que piensa quitarse la gran mayoría de su rostro.