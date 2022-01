En las redes sociales, se pueden encontrar una gran cantidad de virales sobre conversaciones en diferentes apps como WhatsApp, Instagram, Snapchat, entre otras. En esta ocasión, una joven comentó en Twitter que su pareja tomaba el mate con mostaza, pero el CM de "Savora" al ver el tuit compartió un meme para explicar qué era lo que sucedía en verdad y luego la cuenta de otra marca evidenció toda su desilusión al conocer el verdadero secreto.

Este insólito viral fue compartido por la usuaria de Twitter @labetudelapipol . En una publicación compartió una conversación graciosa y espontánea en la que participaron los CM de dos conocidas marcas: "Savora" y "Hellmann`s".

Todo inició luego de que una joven quiso mostrar un gusto particular que tenía su novio al momento de tomar el mate. Ella pensó que a él le gustaba el mate con mostaza. "Mi novio le pone mostaza al mate. Creo que eso es para los panchos, pero como no tomo mate, no opino", expresó el tuit la usuaria @Luuuchi_ .

El tuit fue respondido por Savora, la marca de mostaza que aparece en la foto que compartió la muchacha. El CM le explicó que en realizaba el novio no le ponía el aderezo a la infusión, sino que estaba usando el pote como un improvisado azucarero.

Esto generó una gran cantidad de respuestas de otros usuarios que también mostraron que preferían utilizar el recipiente vacio de este producto para poder tomar mates dulces. Sin embargo, esto derivó nuevamente en una de las históricas grietas entre los argentinos. Por un lado, los que toman el mate amargo y, por el otro, los que defienden agregarle el endulzante.

En este contexto, apareció el CM de "Hellmann`s", quien terminó dejando un meme para cerrar un viral que mostró el ingenio de algunos de los profesionales a cargo de las cuentas en redes sociales de las marcas. "¿Cómo que no usan el sabor irresistible de la mayonesa Hellmann's en el mate?", comentó la cuenta de la mayonesa.

Por su parte, este tuit se viralizó rápidamente en la red social del pajarito y recibió más de 17 mil me gusta, cientos de menciones y una gran cantidad de retuits.

"Hubiera preferido que sea mostaza", "De lo que quiero trabajar", "Este debe ser el país que más recicla envases veo uno diciendo que hace 40° porque contaminamos y me violento", "Yo no como mostaza pero NECESITO ese pote de azucarera", "Excepto el de los alfajores sobrevalorados!", "Tarro de savora con tapa de hellmanns aca no discriminamos", fueron sólo algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.