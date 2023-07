Ángel Di María dejó un grato recuerdo en su paso por la Juventus a pesar de que sólo estuvo una temporada. Tras su salida del PSG, el extremo se mudó a Turín y no lo hizo sólo, ya que también estuvo acompañado por Leandro Paredes, ya que el equipo parisino lo prestó por un año a uno de los conjuntos más importantes del fútbol en Europa.

Durante el último año calendario, Fideo y el ex Boca se encontraron con otro argentino en la Vecchia Signora. Matías Soulé, una de las joyas del futuro para la selección argentina y que jugó el último Mundial Sub 20, está muy bien considerado y es una de las apuestas para el futuro del club italiano.

Hace dos semanas, el juvenil se mostró en sus redes sociales con un nuevo look mientras estaba de vacaciones en Argentina: “Disfrutando los últimos días en Mardel”, escribió. En la foto que publicó se lo ve con un color platinado en su pelo y uno de los primeros en comentar fue su ex compañero. “Que pelito. Tu papá Allegri no le va a gustar jajajaja”, escribió Di María.

En las últimas horas, ya de regreso en Italia para iniciar los trabajos de pretemporada de cara a lo que será la competencia de la 2023-2024, Soulé subió varias imágenes de lo que fueron los primeros entrenamientos con la Juventus. Para sorpresa de varios, en las fotos se lo puede ver al zurdo con un nuevo look en su cabello. Dejó el color platinado y se cortó muy corto. Tal cual como había sucedido hace algún tiempo atrás, el que rápidamente notó dicho cambio fue Di María.

“Te dije. Tu papá se iba a enojar. Y te hizo cortar el pelo jajajajajajaaja”, fue el divertido mensaje que publicó Fideo y recordó lo que le había escrito hace unas semanas en relación a que para el surgido en Rosario Central, el entrenador del equipo de Turín Massimiliano Allegri, no iba a estar muy contento con la decisión que había tomado Soulé de cambiarse el color de pelo.

Más allá de estar atento a lo que sucederá con el joven delantero en su ex club, el presente para Fideo lo encuentra en “casa”, como el mismo que se encargó de decir en la llegada de su nuevo viejo club. Es que Di María firmó por una temporada y regresó al Benfica, que fue su primer equipo cuando partió de Rosario con destino al Viejo Continente. “Las sensaciones son únicas. Poder volver a mi casa es algo único, algo inexplicable. Agradezco que hayan venido a recibirme, sé que en Portugal no es normal que pase esto y hoy todos están aquí por mí”, exclamó el astro argentino mientras era interrumpido por las constantes ovaciones.

“Benfica conquistó su Primeira Liga número 38 este año y ojalá sigamos por el mismo camino, para que el año que viene podamos celebrar el 39. Tuve muchas propuestas de muchos lugares, pero tuve la ilusión, las ganas y el entusiasmo de venir al Benfica, de volver a casa y sentirme feliz de nuevo. Sinceramente, elegí con el corazón, esa es la verdad. Lo que siento es lo mismo que sentía en 2007, cuando llegué a Lisboa. Trabajar, seguir luchando por más títulos”, cerró Fideo en su presentación con las Águilas.