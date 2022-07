Todos los días surge nuevo contenido en las redes sociales: videos, imágenes, historias, anécdotas es un poco de lo que se puede ver día tras día.

En el caso de Twitter, la mayoría de las publicaciones que se hacen tienen un tono humorístico o irónico y logran llamar la atención del público. De esta manera es que se vuelven virales y logran navegar por Internet rápidamente.

En esta oportunidad, fue una madre la que contó una situación graciosa que vivió con su hijo, quien no tenía ganas de hacer un plan con sus amiguitos y no dudó en expresárselo.

A quien no le ha pasado de ser invitado por sus amigos a realizar alguna actividad o un plan y no tener ganas de ir.

Es completamente normal no tener siempre ganas de juntarse con amigos, familiares o conocidos. No obstante, muchas veces, por temor a quedar mal u ofender a las otras personas, preferimos poner una excusa que nos permita escapar de la situación.

Este fue el caso de un niño, quién después de haber pasado una jornada junto a sus amigos quiso volver a recargar energías a su casa. A través de su cuenta de Twitter, Ana Navajas contó: “Fui a buscar a mi hijo a lo de un amigo y antes de llegar me mandó un mensaje que decía: 'Te van a insistir para que me quede. No te dejes convencer'”.

Como era de esperarse, el tuit logró cosechar más de 100.000 “me gustas” y cientos de comentarios en los que los seguidores elogiaron la actitud del pequeño.