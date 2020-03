En el marco de la pandemia de coronavirus, el Gobierno decidió suspender las clases desde el lunes 16 hasta el martes 31 de marzo para evitar la rápida propagación del virus respiratorio.

Esto no significa que los niños están de vacaciones porque los docentes envían tareas diarias para continuar con el ciclo de aprendizaje.

Sin embargo, no siempre es fácil que los más chicos entiendan la importancia de hacer la tarea, tal y como se ve a este chico en el video.

Durante un viaje familiar, el nene demuestra su descontento con tener que hacer tareas educativas.

"Mandaron por el campus tarea. Todos tienen que hacer tarea", le explica la madre a su hijo.

"No me importa. Si Alberto dice que se suspendieron las clases, ya está. No me hinchen las pelotas con la tarea", exclama el niño muy enojado con la situación.

El aprendizaje siempre es una de las tareas más complicadas para los más chicos que quieren destinar la mayor parte de su tiempo en actividades recreativas, sin embargo la paciencia es un factor clave.

El video fue compartido en las redes sociales y acumula miles de reproducciones.