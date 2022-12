La Selección Argentina venció a Países Bajos en los penales y consiguió una histórica clasificación a las semifinales del Mundial de Qatar 2022. El duelo fue picante en el campo de juego y siguió afuera: Wout Weghorst buscó a Lionel Messi camino al vestuario y se terminó cruzando con Sergio "el Kun" Agüero y otros dos jugadores argentinos.

"¿Qué mirás, bobo?", lanzó la Pulga en plena entrevista con TyC Sports, mientras veía que se acercaba el delantero, autor de los dos goles del conjunto neerlandés. "Andá para allá", disparó. Mientras, se cruzó con el Kun, Lautaro Martínez y Lisandro Martínez.

"Shut up" ("callate"), le dijo el exdelantero del Manchester City y Barcelona. A su vez, los otros futbolista de la Albiceleste intervinieron. "Vamos, eh, vamos que somos más equipo nosotros", lanzó el defensor del Manchester United cuando terminó el episodio.

Horas más tarde, el Kun Agüero relató cómo sucedió todo. "Era el 19, exactamente... Justo estábamos entrando. Empezó a decir: 'Eh, Messi, eh, Messi'. Y se dio vuelta Leo, lo mira... Ahí le dijo eso. El chabón le decía 'come here' ('vení'). Olvidate que ahí salté yo", comenzó.

"Le digo shut up... 'Cerrá el orto'. Y sí... ¿Para qué le hablás? Si sabés que estaba el tema caliente. Le dije que se calle", expresó en diálogo con ESPN. Y sentenció: "Él me dijo: 'You don't say shut up' ('no me digas que me calle'). Yo le digo: 'Okey, you don't talk to Messi'. No le hablo a Messi, digo, ya está. 'Okey, shake my hand, good luck' ('dame la mano, buena suerte'. Okey, listo, tomatela".

Al respecto, Messi había contado que, "no me gusta que se hable ante de los partidos. El 19 desde que entró al partido empezó a provocarnos, a chocarnos, a decirnos cosas… Me parece que eso no es parte del fútbol. Yo siempre respeto a todo el mundo, me gusta que me respeten también. El técnico de ellos no fue respetuoso con nosotros".

