La red social “X”, anteriormente más bien conocida como Twitter, es el lugar donde confluyen los mejores memes, los debates más “picantes” y las situaciones más insólitas y desopilantes.

Este fue el caso de un usuario que, en tono de broma, compartió una angustiante experiencia con la cual logró que muchos usuarios futboleros se sintieran identificados.

Resulta ser que el usuario de “X” (@bjs_alejo2) contó que vivió una situación que para muchos, especialmente para los hombres, es un motivo de humillación y angustia, al punto de ser “lo peor que le puede pasar en la vida a un hombre”, según el autor del posteo.

Lo que sucedió fue que a un grupo de chicos que se encontraban jugando al fútbol en una plaza, se les fue la pelota y el usuario que contó la anécdota quiso pasarla de nuevo a los jóvenes, sin embargo la humillación fue total porque le erró al tiro la devolvió mal.

Para graficar el sentimiento que el autor del posteo experimentó en ese momento cuando devolvió mal la pelota al grupo de chicos que estaban jugando al fútbol, el usuario utilizó un video de algunos futbolistas del mundo en situación de llanto y angustia.

¿Cómo reaccionaron los demás usuarios?

El posteo del usuario que contó su humillante historia de cómo les devolvió mal el pase de la pelota al grupo de chicos que estaban jugando en una plaza, logró alcanzar 73 mil “Me gusta” y una gran cantidad de comentarios.

Entre esas réplicas que los demás usuarios escribieron, muchos lograron identificarse con la situación y se animaron a contar sus propias experiencias con bastante humor.

“Esa situación es totalmente decisiva, tenes un solo intento para demostrar tu habilidad, la prueba futbolística más difícil que un pibardo puede enfrentar.”, opinó un usuario. “Mil veces prefiero pasarla mal que dárselas con la mano, de ahí no se vuelve.”, comentó un joven. “Me quedó corta cuando la quise pasar por arriba del alambrado. Un nene hizo no con la cabeza y cara de disgusto. Pasaron 12 años y todavia me duele.”, contó un hombre. “Cuando corrés un poco para que no se vaya más lejos, intentás pararla y se te escapa aún más. Ya quedás como un burro, te ponés colorado y se la das con la mano. Es el fin.”, agregó un cibernauta. “El orgullo/integridad de toda persona de bien queda expuesto en una sola jugada.”, sumó otro usuario.