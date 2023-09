La final del Mundial de Qatar 2022 vuelve una y otra vez al recuerdo de los futboleros del mundo, y ni que hablar de lo presente que la tienen sus protagonistas. Un ejemplo se vivió en el vestuario de Liverpool, donde Alexis Mac Allister e Ibrahima Konaté tuvieron un cruce en el que el francés volvió a aludirla, en el marco de la buena onda.

Todo comenzó cuando los futbolistas recibieron sus puntuaciones para el nuevo videojuego FIFA, llamado EA Sports FC 24. Según muestra el video publicado en las redes sociales de los Reds, el argentino campeón con la Scaloneta esperaba un puntaje superior a 82 como promedio de los ítems que se evalúan: disparo, pase velocidad, defensa, regate y físico. Por eso, cuando finalmente vio su exiguo 82, no pudo evitar descorazonarse.

“Debería ser más alto”, le dijo a compañero Diogo Jota, quien luego bromeó: “Hay decepción aquí”. Y, al ver que uno de los valores que más le bajaban la media era la velocidad (77), el portugués la siguió: “No eres tan rápido”. Allí fue cuando entró Konaté: “¿Ganaste el Mundial y tenés 82? Normalmente, con el Mundial, deberías ser 85″. Pero enseguida, el francés se atajó de una posible respuesta del campeón del mundo: “Pero no me importa porque me ganaste el Mundial a mí”, lanzó provocando risas quien ingresó en el tiempo suplementario de aquella inolvidable definición.