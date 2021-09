Darío Barassi se disponía a recibir a una nueva familia en 100 argentinos dicen cuando recibió la inesperada visita de Agustin Aristarán, popularmente conocido como Soy Rada (ex Radagast). En el aire, mantuvieron un divertido ida y vuelta y el conductor del momento no dejó de manifestar su desagrado por el cambio de horario de su ciclo, tras la incursión del comediante en el canal.

Desde el lunes, 100 argentinos estará a las 18.30 y su horario de las 14.30 lo tomará el nuevo ciclo MatchGame, que contará con la conducción del actor y mago y es por eso que decidió visitar a su colega: “Acostumbrándome al horario. Estoy viendo como me calza este momento del día”, dijo mientras el anfitrión preguntaba sorprendido “¿qué es esto?”.

“Te amo Rada... lo bien que da en cámara me da un odio”, dijo el también abogado y se sinceró: “Tengo dudas, lo amo y es talentosísimo quiero que le triunfe pero no, yo hice crecer este horario, ¿Qué había antes de mí acá? ¿Qué habia antes de mí en televisión? ¿Qué había antes de mí en el mundo?” y Agustín respondió irónico: “Yo sé que me querés mucho”.

Nuevamente el autor de muletillas como “sólido”, “raro” o “flácido” miró a cámara: “Me va a cagar el año, terminaba siendo tapa de los medios, Martín Fierro como mejor conductor del año y viene este forro y me lo va a robar”.

De inmediato se distrajo y posó su mirada sobre una cajita con un moño que el invitado tenía: “Es un regalo, cunado uno va a la casa de alguien trae un presente, yo nunca llego con las manos vacías”, dijo y Darío le elogió las manos y bromeó: “Me dijo Fer (Metilli pareja de Rada) que las sabés usar”.

Para descomprimir, Brassi lo despidió. “Te amo Rada te deseo lo mejor bebÉ, me estas cagando un poco mandando al muere. Ya sé con quién te acostaste”, sentenció luego de que Agustín dijera que no tenía nada que ver con los cambios en la programación.

Al abrir el regalo, el conductor se encontró con una manzana, lo que lo desilusionó. “Me lo cambiaron en la puerta, había traído otra cosa, unos alfajores que fui a Santa Fe”. Tras el aplauso de despedida agregó irónico “qué hermoso regalo la manzanita de Rada” y tiró la fruta y sentenció a modo de chiste: “Que le vaya pésimo”.

100 argentinos dicen es uno de los programas más vistos de la televisión. ¿Cuál es el secreto? “No sabría responder, lo que puedo decir es que voy todos los días, dejo el cuerpo, el alma, la voz, me gusta entretener. El programa se convirtió en un punto de encuentro, no sé cuál es la receta, pero me entrego”, dijo Barassi hace unos días a Teleshow.

Al ser consultado sobre si se sentía uno de los conductores del momento, dijo que siente que el título “le queda un poco grande” y definió: “Es es un gran momento de mi carrera profesional, el programa está pasando el momento glorioso, el formato está bueno y agradezco a Boxfish (la productora) que se animaron a probar una conducción distinta, celebro que esto pase”.

Una de las claves es el gran staff que se armó, en el que lo acompañan las productoras Luli Latorre y Florencia Gattario más conocida como “la Colo”, su vestuarista Gigi Romano y hasta Luguer, uno de los camarógrafos del canal. “Estoy chocho de haber encontrado ese equipo, es un éxito en equipo de manera genuina, creo en el trabajo en equipo y se armó un equipo espectacular, soy fan. A Luli la conozco hace mil años porque fue productora de NET y pedí que viniera a hacer 100 argentinos porque es una de las mejores productoras de piso, tiene códigos, entiende, rema y te invita al juego y a la Colo fue un hallazgo”.