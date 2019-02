Un insólito hecho se produjo en el Festival Nacional de la Tonada, en Mendoza. Abel Pintos participó con su show, pero muchos fanáticos se llevaron una fotografía con un doble del cantante. El increíble parecido de Martín Lamarca confundió a algunos presentes que creyeron compartir un momento con el artista.

Lamarca tiene 26 años y lleva cuatro imitando a Abel Pintos con su show tributo. Esa noche, el joven se había acercado hacia el festival para disfrutar de la presencia de su ídolo como cualquier otro fanático, pero otras personas que se encontraban ahí quedaron confundidos por la similitud física con el cantante y se animaron a pedirle una foto.

“Siempre les digo que no soy Abel, les cuento que me dedico a imitarlo y tengo un grupo que se llama Lamarca, pero igual me piden una foto siempre”, confesó Martín al portal El Cuco Digital.

El joven mendocino también explicó una situación que le ocurre muy a menudo mientras camina por la calle: “Yo lo disfruto mucho aunque a veces me da vergüenza; mucha gente piensa que le estoy mintiendo que les digo que no soy Abel para tratar de ocultarme así que eso me genera un poco de cosa, pero es gracioso porque la gente me mira diciendo ¿es o no es?”.

Además, Lamarca contó cómo inició su show tributo a Abel Pintos: “Empecé a ser consciente de mi parecido cuando comencé a imitarlo en una juntada. La gente me decía que me parecía pero yo no me encontraba en él, además tenía el pelo largo. Tanto me insistieron que me animé a imitarlo y con mi grupo lo hicimos en un evento y cuando me vi lookeado me di cuenta de que me parecía a Abel y además que podía explotarlo”.





Pero la historia no quedó allí ya que el muchacho tuvo acceso hacia un sector del festival donde se cruzó con Ariel Pintos, hermano del cantante e integrante de la banda: “Cuando me vio se reía muchísimo, fue una linda experiencia”, reveló el joven de 26 años.