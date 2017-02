Un hombre de Bangladesh se convirtió en el caso más avanzado de neurofibromatosis que se conozca en todo el mundo. El trastorno genético afecta a las células neurales del cuerpo y produce una gran cantidad de tumores benignos y manchas.Shadot Hossain, de 47 años, tiene tres hijos y una esposa pero ya no puede formar parte de la vida de su familia porque su condición actual lo deformó hasta convertirlo en una de las rarezas de Shajadpur, en Bangladesh, informó el sitio Daily Mail.

Desesperado por recuperar su vista, que quedó obstruida por la gran cantidad de tumores en su cara, el hombre está en una carrera a contrarreloj para encontrar un cirujano que se anime a operarlo."Sufro mucha picazón en todo el cuerpo, me siento muy pesado", describió el "hombre burbuja", cuyo hijo de 12 años, Abdullah, no puede mirarlo a la cara. "Es muy difícil vivir así", expresó Hossain.

"En el momento en que alguien me ve, trata de esquivarme. Los chicos se asustan y salen corriendo", comentó el hombre, que ya no sale de día para no aterrorizar a sus vecinos.