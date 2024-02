Una vez más, Darío Barassi mostró cómo atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida, el duelo por la muerte de su madre. A través de una publicación en sus redes sociales, el conductor se mostró sensible y compartió un texto muy emotivo a tres meses de la partida física de Laura.

Para ello, fue un ratito al pasado y rescató una foto, que con amor y la ironía y el humor negro que lo caracteriza, comenzó a describir. “Me mata esta placa. La reencontré después de varios años. Hoy se cumplen 3 meses de ese último suspiro viejita. Sigo sin entender, cada vez se hace más doloroso”, arrancó escribiendo. “Año 2007 creo. Yo me recibía. Salí al pasillo de la facultad de Derecho y entre risas gritos y aplausos, te vi con los brazos arriba y la sonrisa más orgullosa del mundo. Rubia reina como siempre me gritabas que tenías una regalo. Me acerqué entre amigos de siempre y compañeros de la facu, y me diste un abrazo eterno y un paquete. Al oído me dijiste algo de que el viejo también estaría orgulloso y feliz. Pensé que se venía un regalo emotivo, pero lejos de eso, tu humor y acidez se hicieron presentes con una remera que tenía la inscripción ´muy gordo pero sexy´”, explicó gracioso, para sus más de 4 millones de seguidores quienes al instante le llenaron el posteo de likes y de comentarios de apoyo.

“Te di otro abrazo, sin que el mismo terminara ya me estabas poniendo la remera encima de mi camisa. Vos SOS esto me dijiste. Y nos entendimos con una mirada. Como siempre”, recordó sobre ese momento de su juventud. “Salimos con otros egresados. Huevos, bardo, gritos, felicidad y descontrol. Antes de irnos para el departamento me dijiste de sacarnos una foto pero que ni en pedo me abrazabas porque habías ido a la pelu. Yo te abrace igual y te dejaste. Me trajiste una toalla del año del orto que según vos era mi preferida cuando era chico. Nos sacamos esta foto. Me miraste a los ojos y me dijiste ´te amo gordito, vaya y disfrute´. Me acuerdo como si estuviera pasando ahora”, siguió cada vez más emotivo en su relato.

Para finalizar, contó cómo fueron los momentos cuando llegó a su casa, después de los festejos por recibirse de abogado. “En casa me esperaba tu pan de carne y tu arroz con leche especiales por la ocasión. La puta madre vieja, te extraño. También al pan de carne y al arroz con leche”, escribió y agregó: “Muy gordo pero sexy, parece una bardeada pero es un lema. Es muy mi esencia. Es muy abogado pero actor, es muy aparato pero sensible, es muy personaje pero persona. Sé que lo entendiste así y sé que ese fue el mensaje que querías darme. Acá estamos vieja, seguimos haciendo honor a tu regalo. Muy gordo pero sexy, muy entero pero quebrado”.

“Te adoro viejita. No dudo que ese pelo sigue impecable. Abrazo enorme”, le dedicó en una oración final, cargada de dolor y amor. Hace unas semanas, el conductor viajó a su San Juan natal junto a su esposa y sus dos hijas, Inés y Emilia. Rodeado de árboles, el actor mostró el lugar de la última morada de su madre: “Vinimos a visitarte reina, lo que te extraño mujer”. Más tarde, explicó por qué decidió hacer este viaje acompañado de toda su familia: “A esto vinimos. Necesitaba estar los cuatro ahí, con ella, hablarle, que mis hijas canten, jueguen, la despidan a su manera ya que no lo habían hecho aún. Orgulloso y enamorado de mis mujeres. Gracias eternas por estar como estás Luli Gómez Centurión”.