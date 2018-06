Scott Vater, de 46 años, era carpintero y hacía muebles con la madera que otros desechaban. Cuando vio un tronco flotando en el río Niágara, este lunes en Búfalo, Nueva York, decidió arrojarse al agua para sacarlo.

Sin embargo, Mario Guthrie, de 29 años, se ofreció recuperar el tronco por él. Quizás esperaba algún tipo de propina a cambio. No está claro por el momento.

Guthrie se adentró en el agua y alcanzó la pieza de madera que estaba flotando. Parecía tener la situación bajo control. Pero, cuando trató de regresar, no supo cómo hacerlo.

Al ver que se ahogaba, Vater saltó al agua y fue a rescatarlo. La escena que se vivió fue dramática, porque en su afán por respirar Guthrie hundía a Vater, que no conseguía afirmarse.

"Pasaron sólo unos segundos y ambos se hundieron como rocas. No había nada que pudiéramos hacer. Mi madre me gritaba que no salte, porque casi lo hago, pero me habrían hundido a mi también", contó Christina Williams al canal News 4. Fue una de las muchas personas que vieron todo lo ocurrido sin hacer nada.

La Policía de Búfalo informó el rescate de los cuerpos ese mismo día, horas más tarde.