Hugo Lamadrid fue un futbolista que comenzó su carrera en Racing, donde fue campeón de la Supercopa en 1988, y tras un paso por Universidad de Chile, Mandiyú, Quilmes, Douglas Haig y hasta San Martín en San Juan, entre otros, se retiró de la actividad y volvió a la escena pública al publicar contenido a las redes sociales. Escribió un libro y actualmente es columnista en el programa de radio de Beto Casella (hoy conducido por Joe Fernández), en el cual compartió sus anécdotas con un particular sentido del humor.

“¿Quién osó robarte la novia, o a quién se la robaste?”, le consultaron al Flaco en el programa Nadie Nos Para de radio Rock & Pop (FM 95.9). “Era la pregunta que no había que hacer”, disparó el ex futbolista, quien procedió a relatar la historia que tanta expectativa había generado en el estudio y los oyentes.

El relato de Lamadrid data del año 1987, cuando tenía 20 años y se encontraba en el plantel de Primera División de la Academia. “Estábamos en la concentración, a punto de salir para la cancha y cuando estaba en la habitación me suena el teléfono. ‘¿Atiendo o no atiendo?’, me pregunté. ‘Hola Hugo, ¿cómo estás? Te quiero ver esta noche’, me contestó una chica (del otro lado de la línea). Le dije que no podía porque nos estábamos yendo a la cancha. ‘Te espero a la una de la mañana en Córdoba y 9 de Julio’, dijo y cortó”, arrancó el ex mediocampista.

Lamadrid durante su paso por San Martín.

El ex jugador, de 57 años, recordó que en ese momento se negó a ir al encuentro cuando recibió la inesperada llamada, pero que luego accedió a concurrir a la misteriosa cita simplemente por curiosidad. Se encontraron en el lugar acordado y la señorita se subió a su coche. Una vez dentro, Lamadrid le preguntó su nombre. “No puedo decirte quién soy”, recibió como respuesta, lo que generó aún más incertidumbre. Mientras conducían por la Ciudad de Buenos Aires, decidieron ir a un hotel alojamiento y, una vez concluido el asunto, el futbolista pudo saber quién era su compañera en la noche porteña.

“¿Sabés por qué no puedo decirte cómo me llamo? Porque soy la novia de un compañero tuyo”, explicó la dama en cuestión, quien además le dio el nombre de su pareja, también un jugador de Racing que compartía la misma posición en cancha que Lamadrid.

Pero eso no fue todo. El tiempo pasó y Lamadrid fue transferido a otro club, en el que casualmente se encontraba el compañero al cual su novia había engañado. “Estábamos en el colectivo, yendo a jugar contra el Deportivo Español y le había contado la historia al arquero. Mi compañero arquero estaba en una punta del micro, yo atrás de todo y en el medio el tercero en cuestión. Se levantó y adelante de todos gritó que cuente todo”, siguió.

El sujeto engañado sabía lo que había pasado y acusó al Flaco de traicionarlo, porque la mujer así se lo había contado. La historia terminó con Lamadrid contando nuevamente el episodio delante del equipo en la previa del partido. “Fue una situación horrible”, cerró.