El insomnio es sin ninguna duda uno de los problemas más comunes que nos encontramos en nuestro día a día. El abuso de las tecnologías es en gran parte el factor principal por lo que esto ocurre y es por ello que ya son millones de personas en el mundo que no son capaces de dormir correctamente y obtener así un buen descanso.

Si bien el ingenio es algo que destaca en los seres humanos, no son pocos los trucos o métodos que se han inventado para conseguir así dormir correctamente. No todos estos valen para todo el mundo por lo que constantemente van apareciendo más y más con el objetivo de acabar de una vez por todas con este problema. El último método que se ha hecho popular fue revelado por una usuaria de Tik Tok la cual ha sorprendido con ello a millones de personas.

El truco de Tik Tok para curar el insomnio

A través de Tik Tok una usuaria ha publicado un vídeo en el que explica el método que ella utiliza para evitar así por completo el insomnio. El vídeo tiene una duración de apenas unos segundos, los cuales sirven para explicar en qué consiste el extraño y efectivo método al cual ya han reaccionado miles de usuarios. Su sencillez y eficacia ha sorprendido a muchos y es gracias a ello que cuenta con 4 millones de reproducciones en tan solo Tik Tok.

Como bien dice en el vídeo: "Mi profesor de psicología me dijo este truco para dormirme en 5 minutos. Me curó el insomnio. Empieza a enumerar cosas en tu cabeza pero asegúrate de que no están directamente relacionadas. Por ejemplo: Patatas, tarzán, violín... Cuanto más al azar mejor."