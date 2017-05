El 13 de mayo fue la noche más importante del año para los amantes europeos de la música, la gran final de Eurovisión 2017 en Kiev (Ucrania). El concurso, como de costumbre, ha generado gran interés entre los internautas europeos, escogiendo a los favoritos. No obstante, incluso antes de terminar el 'show', además de los pretendientes a mejor canción de Europa, Eurovisión ha visto estrellas y a un 'meteorito': el representante de España, Manel Navarro. El catalán de 21 años, se hizo famoso no por su brillante actuación, sino por un fallo que no le han podido perdonar ni los espectadores, ni las redes sociales.

En el momento culminante de la canción 'Do it for your lover' llena de color y motivos surferos, al joven cantante le salió un 'gallo' descomunal, que de momento ha explotado la Red con una ola de memes divertidos.

Casi nadie sabe el nombre del ganador del concurso (Portugal), pero el de Manel Navarro es tendencia mundial en Twitter.

Navarro ya levantó ampollas en el concurso que se llevó a cabo en España para elegir a su representante al evento, donde las acusaciones de 'tongo' se recordaban los días previos a su actuación inolvidable en Kiev.