El martes por la noche la panelista Estefi Berardi reveló en LAM (América) que una exangelita había sufrido un accidente en su casa y tuvo que acudir a la guardia de urgencia. Luego contó que se trata de Miriam Lanzoni, y explicó que su gato le arañó el ojo en medio de una situación particular. Minutos después de que Ángel de Brito llevara tranquilidad y aclarara que el cuadro no reviste de gravedad, la exintegrante del ciclo compartió en sus historias de Instagram algunas palabras sobre lo ocurrido.

Berardi explicó que la artista ingresó a la clínica acompañada de su pareja, Christian Halbinger -con quien lleva más de seis años de noviazgo- y que afortunadamente la herida no fue profunda. “Ella está bien, pero la verdad que pudo haber sido mucho peor. Su gato le perforó el ojo, por suerte no le tocó la córnea”, relató. Y aseguró que vivieron un gran susto en un primer momento: “Entró al sanatorio chorreando sangre, se agarraba la cara”.

Después comentó que Miriam había rescatado un gato de la calle la noche anterior, y el nuevo integrante de la familia no se llevó bien con la mascota que ya vivía en la casa. “A su gato de siempre no le gustó nada y ella lo tenía sobre su pecho, le estaba dando besos, pero se ve que le sintió olor al gato rescatado y le pegó varios arañazos”, señaló la panelista. En este sentido, varias angelitas remarcaron que cuando un animal se suma a la familia hay que estar muy atentos a la dinámica que se genere, y seguir las recomendaciones de los veterinarios para que poco a poco se genere una convivencia pacífica.

Miriam Lanzoni le agradeció a sus seguidores por los mensajes que recibió

Además detalló que Lanzoni tiene varios cortes en el cachete y la oreja, pero lo que más le preocupaba era que la uña del gato le haya perforado el ojo. “Ahora la situación está controlada, ella estuvo en la clínica y se sentía mal, pero mañana tiene que volver para un control”, comentó sobre el estado actual de la exangelita. Y cerró: “Está muy preocupada porque tiene la cara super dañada y tiene mucho trabajo”.

A través de sus stories, Miriam expresó su gratitud hacia todos los que le enviaron buenas energías y le preguntaron cómo se encuentra. Con actitud positiva y un poco de humor, enfocó uno de sus floreros y habló detrás de cámara: “El plano es del eucalipto porque mi cara está lastimada por mi gatito, como mucha gente sabe; justamente les quiero agradecer por tantos mensajitos para saber cómo estoy”.

Con humor, la exangelita bromeó sobre el responsable de la lesión que sufrió en el ojo

“Mucha gente que ni me conoce, me pregunta por el ojo, y me dice qué me conviene hacer, qué me puedo poner”, expresó. Y volvió a agradecer por la predisposición de sus seguidores: “Gracias de corazón por preocuparse, porque es lindo recibir amor en momentitos así. No pasa nada, mi ojo está bien, solo ahora me tengo que cuidar, pero fue un accidente que le puede pasar a cualquiera”.

En la siguiente historia enfocó al felino durmiendo, y bromeó: “El agresor descansa como si nada”. De manera irónica, le consultó en otro video: “¿Ni un poquito de culpa sentís vos? Estás en el lugar más calentito de la casa, durmiendo”. Más allá de la humorada, aseguró que las heridas en su rostro están controladas y en tratamiento, tal como contó Berardi. En publicaciones anteriores también se mostró con su perra, y aseguró: “Acá se habla otro idioma, y cuando conoces de este amor, empezás a crecer como ser humano”.