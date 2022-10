Aparca hoy la intuición, Aries, te conviene más utilizar la lógica. Se mueven energías en el terreno laboral, Tauro, ten paciencia porque saldrás beneficiada. Date cuenta de quienes te quieren de verdad, Géminis, no dejes escapar el amor. Cierra ese capítulo que todavía te causa dolor, Cáncer, un nuevo amor se acerca. Estás en un buen momento para resolver asuntos complicados, Leo, aún así dedica tiempo a reflexionar. Acepta los halagos y las buenas palabras, Virgo, siéntete orgullosa de lo que has conseguido. Analiza bien los momentos de felicidad que te ha aportado tu relación, Libra, quizá no son tantos o tal vez ninguno. Evita mostrarte tan exigente con todo el mundo, Escorpio, te dará mejor resultado. Habla directamente, sin metáforas, Sagitario, sobre todo si lo que tienes que decir es importante. Selecciona las propuestas de salir del próximo puente, Capricornio no digas que sí a todo. Buen momento para las mudanzas, Acuario, en especial si son por motivos sentimentales. Mejora tu autoestima, Piscis, todo el mundo reconoce tus méritos menos tú.

Aries

En ocasiones te pueden más las emociones que la realidad, Aries, y por eso tomas decisiones que acaban estropeando las cosas o de las que te arrepientes a los cinco minutos. Y no son temas trascendentales, son las cosillas de diario. Hoy mismo puedes tener que enfrentarte a una de estas situaciones y no es que si te equivocas pierdas grandes cosas, pero esto te hace sentir mal, con sensación de fracaso. En realidad ya has sacado tus conclusiones sobre muchos temas, ponlas hoy mismo en práctica, Aries. Piensa dos veces antes de actuar, sobre todo si se trata de asuntos del amor. Está bien dejarse llevar por la intuición, pero en estos momentos no es tu caso. Reflexiona, utiliza la lógica, y luego actúa. Tienes celos absurdos de una situación que crees que se produce a diario, pero nada más lejos de la realidad.

Tauro

Día de calma para ti, Tauro, por suerte, te sientes ya más en forma y las cosas vuelven al sitio en que deben estar a diario. Sólo un problema con el que lidias desde hace tiempo sigue hoy ahí latente, pero no se complica más. Hoy que piensas las cosas más relajadamente y con la mente más fría, dale un toque a una amiga muy querida, de la que hace tiempo no sabes nada. Hablar con ella te irá muy bien y te aportará serenidad y también un comienzo de solución para esto que te preocupa. En el ámbito laboral se mueven algunas energías, Tauro, pero todavía no hay resultados visibles. Podrían ofrecerte un cambio positivo para ti, pero esto no será hasta dentro de unos días. No bajes la guardia y esfuérzate a diario para que tu rendimiento no baje.

Géminis

Si has decidido seguir tu plan “renove” y le has puesto voluntad, Géminis, empezarás a notar resultados ya mismo, aunque quizá no todavía en el plano físico. Te darás cuenta de que tu mente está más despejada y más ágil a diario, las vitaminas obran maravillas. Pero no sólo tú te darás cuenta de este cambio tan positivo, también los que te rodean apreciarán tus ideas y hoy `podrías tener una muy brillante, que te hará ser el centro de atención. Aprovecha hoy este momento tan positivo, Géminis, date cuenta de quién eres y de lo mucho que vales, porque a diario parece que se te olvida. Los que te rodean te aprecian de verdad, muchos te quieren sinceramente y alguno incluso un poco más que los otros. Si abres bien los ojos puedes dar con tu media naranja.

Cáncer

Te asaltan los fantasmas del pasado, Cáncer, eres propensa a ello y hoy también los astros influencian sobre este aspecto. Tienes que cerrar definitivamente un capítulo que todavía te duele a diario, quizá no siempre, pero aunque sea sólo de vez en cuando, va afectando tus posibilidades de empezar algo nuevo. Nadie dice que sea fácil hacer borrón y cuenta nueva, pero desde luego tú puedes hacerlo, Cáncer. Reflexiona también también sobre esa relación en la que sigues pensando a diario, tenía su parte positiva y no pocos aspectos negativos. Quizá esto te ayude a verlo más objetivamente. Bárrela de tu mente y de tus recuerdos porque cuando lo consigas verás que todo te va mucho mejor. Además, necesitas recuperar tu espíritu positivo cuanto antes, un nuevo amor se acerca a tu vida.

Leo

El exceso de sensibilidad que últimamente te asalta a diario, Leo, te juega malas pasadas y has de hacer lo posible hoy para situar las cosas en el justo término medio. Viéndolo con más sangre fría te darás cuenta de que no hay para tanto, que tus problemas tienen salida y que hay mucha gente que también lucha contra obstáculos parecidos. Ahora tu signo se ve amparado por una conjunción astral favorable para resolver asuntos complicados. No desperdicies la ocasión y actúa antes de que pase. Hoy te sentirás algo más segura sobre tus dudas, Leo, aprovecha el momento, pero si no estás todavía completamente convencida, párate un poco y reflexiona. No hagas nada a tontas y a locas, porque tendrías que arrepentirte. Procura sacar tiempo a diario para pararte y pensar en los pros y los contras de lo que vas a decidir.

Virgo

No te vaya a dar hoy un ataque de modestia de esos que te atacan de vez en cuando, Virgo. En estos momentos no procede. Agradece todo lo que te viene de bueno, las buenas palabras, los honores, las alabanzas… y ni se te ocurra sentirte mal, ruborizarte o decir que no te lo mereces, como haces a diario ¡Y tanto que te lo mereces! Eres como una hormiguita que no has parado de luchar, lo tienes bien merecido. También es verdad que sin la conjunción astral que te afecta, tal vez este reconocimiento no se habría producido, pero, mira por donde, parece que todos se dan cuenta a diario de lo mucho que vales y de lo importante que es lo que haces, Virgo. ‘Carpe diem’, vive el momento, acepta los halagos y aprovéchalo al máximo. Quizá esta racha tarde un poco en repetirse.

Libra

Cuando crees que te equivocas y sabes que estás errando el tiro, Libra, tiras a diario por el camino de en medio, pero luego te arrepientes. Quizá en estos momentos es tu subconsciente el que te está ayudando a alejarte de una persona que no te ha hecho ningún bien y con la que no podrías estar nunca tranquila. Tal vez no sea un error tuyo, sino tu intuición, que te aleja del peligro. Hoy toca pensar, intensamente, en todo lo que has vivido a diario en el pasado reciente. Sé consciente de qué te ha causado problemas y con qué cosas te has sentido feliz de verdad. Es un análisis que te dará respuestas claras, Libra. No temas conocer la realidad, no la rehúyas. Sólo conociendo la verdad podrás encaminar tu vida hacia la verdadera felicidad.

Escorpio

Tus reacciones a diario son un poco desproporcionadas, Escorpio. Cuando alguien comete un error se lo haces notar demasiado y si te afecta directamente puedes llegar a ser injusta con esta persona. Si eres consciente de que últimamente te ha pasado algo relacionado con esto y que no dejaste a la persona en muy buen lugar, hoy es el momento de arreglarlo. También tú te has equivocado con tu reacción. “El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, decían antes. Esta frase no ha perdido vigor y seguro que no hay nadie que pudiera tirarla. Sé algo más condescendiente a diario, Escorpio, sobre todo si sabes que quien se ha equivocado te quiere. Quieres a tu chico, pero muchas veces no le dejas pasar ni una. Dale hoy un poco más de cancha o acabará cansándose.

Sagitario

Tienes capacidad de acción, Sagitario, y en estos días te toca tomar la iniciativa, así que hoy mismo ponte en marcha para solucionar de una vez por todas ese asunto del corazón que te tiene en vilo a diario desde hace tiempo. Puede ser alguien que todavía no sabe que te tiene en el bote o quizá tu pareja, a la que quieres plantear alguna cuestión que mejoraría la relación. Lo mejor será exponer directamente lo que piensas, nada de darle vueltas y hablar con metáforas, como sueles hacer a diario por un exceso de prudencia, Sagitario. Puede ser que no lo capte. Busca las palabras adecuadas pero que se ajusten a la verdad pura y dura, al fin y al cabo lo que le tienes que decir es algo positivo. Háblale hoy mismo, es un buen día.

Capricornio

Estás en la cumbre, Capricornio. Te has convertido en una estrella para tu entorno, social y laboral, en el familiar no tanto pero también atraviesas un buen momento. Hoy, con vistas al día festivo de mañana y quizá al puente, recibirás muchas propuestas para compartir salidas, cenas, veladas… de gente a quien a diario le gusta disfrutar de tu compañía. ¡Selecciona! No es necesario acudir a todas partes porque en alguna puedes aburrirte de lo lindo. Discúlpate con diplomacia ahora que quedan unos cuantos días y tú a lo tuyo, que son la gente y las situaciones que de antemano sabes que te van a interesar. No quieras acudir a diario a todo por quedar bien, Capricornio, porque se te agotarán las pilas y entonces quedarás mal en todas partes. Tú sabes lo que deseas y lo que te conviene. A esto, un ‘Sí’ rotundo desde hoy mismo.

Acuario

Si andabas preocupada a diario por la buena marcha de tu trabajo, Acuario, deja de estarlo. Las cosas, en este terreno, siguen su curso normal e, incluso, van en camino ascendente. Tu trabajo está asegurado por lo menos por un tiempo. Tienes muy buena sintonía astral y te protege de cualquier cambio negativo, además de hacerte brillar a diario. Acertarás hoy con un comentario o una decisión que tiene que ver con la organización de la empresa y te lo van a agradecer y también lo valorarán como es debido. En el hogar también los problemas han quedado atrás, Acuario, pero no vuelvas a meter la pata con un comentario desafortunado, y lo compliques todo de nuevo porque podría no tener tan buen desenlace. Buen momento para las mudanzas, si se hacen por motivos sentimentales. Si te vas a vivir con el novio, te irá genial.

Piscis

Te admira mucha gente por tu versatilidad, Piscis, aunque hoy estés pensando que no vales para esto o para lo otro. Llegas a todo a diario, aunque no con poco esfuerzo. Sabes priorizar los temas y poco a poco los intentas resolver, generalmente con éxito. Esto es muy importante y por esto muchos de los que te rodean se hacen cruces de que puedas alcanzar a tanto. Y esto es, precisamente, lo que deberías hacer tú a diario, Piscis, valorarte. Hoy hazte el propósito de sentirte orgullosa de ti misma, ¡arriba la autoestima! Eres de las pocas que se atreve con las situaciones más complicadas y difíciles. Para muchos eres una persona que brilla con luz propia y para algunos incluso resultas imprescindible en sus vidas. Entre este último grupo hay alguien a quien no has prestado atención pero que sería un buen compañero de viaje.