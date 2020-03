El año pasado, Hugo Basilotta , dueño de la empresa que fabrica los alfajores Guaymallén, ganó enorme popularidad en redes sociales . ¿La razón? El empresario comenzó a grabar videos que comparte en Twitter en los que muestra el espacio donde se producen las golosinas, e incluso "cata" productos de otras marcas, los compara y los rankea. Si bien durante la segunda mitad de 2019 sus videos y sus tuits lo convirtieron en un personaje muy querido por los usuarios de la red social, el empresario comenzó a cosechar "haters" por algunos de sus recientes tuits.

Le caigo mal a MECHIIII ????? Hoy no duermo ........ https://t.co/igD50QOfuk — N.Hugo Basilotta (@nhbasilotta) March 5, 2020

"Me cae muy mal un empresario que a ustedes les resulta re simpático. Me parece que se le fue el personaje de las manos y ya pudre la cabeza" , escribió @ MechiValle , influencer del mundo de los videojuegos, en su cuenta de Twitter. El tuit, que luego fue borrado por la cantidad de respuestas que recibió, se viralizó en pocos minutos, hasta que el propio Basilotta lo leyó, y no tardó en responder. "¿Le caigo mal a Mechi? Hoy no duermo" , redactó citando el mensaje de su detractora.

Sin embargo, el intercambio no agotó en ese tuit, porque el empresario continuó refiriéndose al mensaje de Valle, e ironizó sobre dejar de producir alfajores por "caerle mal a Mechi". Minutos después, insistió con el tema al sostener que estaba "dándole fama" a la joven.

Estoy feliz !!!! Le sigo dando " Fama " a la gente !! Esta vez le toco a esta hermosa señorita !! Ojala triunfe con sus dibujitos animados ! https://t.co/sygY6olmQB — N.Hugo Basilotta (@nhbasilotta) March 6, 2020

El intercambio entre la influencer y el empresario escaló en agresividad cuando Valle le pidió que por favor termine con el tema para dejar de recibir mensajes de los seguidores del alfajorero. "No me gusta tu personaje", escribió ella. "A veces a la gente no le gustan cosas y las dice. Estamos grandes". Basilotta volvió a responder: "Y a mi no me gustan tus dibujitos, y, sin embargo, no dije nada. Chau, y que seas feliz", tuiteó.

Por esa razón, varios usuarios comenzaron a manifestar su rechazo al trato que el empresario le dio a la joven. Entre ellos, los periodistas Diego Mancusi y Florencia Etcheves opinaron sobre el asunto.

De esa forma, la misma red social que le permitió ser viral durante varios meses, y que incluso provocó que Marcelo Tinelli considere a Basilotta para el Bailando 2020 , comenzó a mostrarse algo a reticente a las actitudes del empresario. Por esa razón, el influencer de los alfajores de fruta reaccionó anunciando que no producirá más videos y que bajará su perfil en redes sociales.