Fiel a su sinceridad, Mirtha Legrand escuchó atentamente el menú que Jimena Monteverde preparó para sus invitados de La Noche de Mirtha, el programa que conduce por eltrece, y no dudó en confesar que el plato no era de su agrado.

“Tenemos de entrada unos triangulitos con un queso brie, con una especie de compota de peras. De primer plato, tenemos un solomillo con una trilogía de batatas y calabaza. Y de postre tenemos un flan de coco”, expresó la cocinera.

Tras escucharla, la conductora reaccionó rápidamente: “¿De coco? Ah, no me gusta el coco. ¿Qué otra cosa puedo comer?”, indagó. Y la chef ideó un plan B: “¿No te gusta el coco? Ay, no sabía. Ahora vemos qué te hacemos. Un panqueque dulce de leche le podemos hacer”.

“Sí, eso me gusta. Eso me encanta. Ah, me parece que tuvo éxito. ¡El coco afuera!”, cerró Mirtha, entre risas, al ver que el resto de los comensales se sumaban a su pedido de ir por el otro postre.