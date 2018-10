Jesaaelys Marie Ayala González, la hija menor del cantante de reggaetón Daddy Yankee, contó la dura lucha que atravesó para bajar de peso.

La joven, que llegó a pesar 113 kilos, utilizó las redes sociales, donde tiene miles de seguidores, para relatar cómo logró dar un vuelco a su vida y lograr una alimentación más sana.

"La comida es una droga más, lamentablemente. No es fácil tener sobrepeso. Me sentía mal, mi autoestima estaba por los suelos, no me gustaba mirarme en el espejo, no quería que me tomaran fotos de cuerpo entero... en fin, no me gustaba como era", contó.

Jesaaelys Marie, de 17 años, contó el esfuerzo que hizo para cambiar su figura. “Se me hacía difícil y hasta lloraba de frustración porque había intentado adelgazar tantas veces que nada me funcionaba", aseguró.

Un día decidió “aguantar la boca” y con firmeza empezó a realizar ejercicio y a comer sano. Así y con la ayuda de un nutricionista, lentamente empezó a ver cambios y a sentirse mejor.

"Los cambios no se ven de un día para otro, pero se puede. Ámate tal y como eres, acéptate. Acepta tu cuerpo y todas las imperfecciones que tiene porque todos las tenemos. La belleza es relativa", aseguró.