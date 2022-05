Un fan de Lali Espósito se hizo un tatuaje que descolocó a la cantante. El hombre se hizo un enorme tatuaje de la cantante y lo mostró en Instagram para que ella lo pueda ver.

“Bueno, después de empezar este tatuaje hace unos meses al final lo terminamos. Amo, amo tener este tatuaje en la piel y agradezco mucho a La Nave Tattoo por increíble trabajo ¿Me ayudan compartiendo para que llegue a Lali? Gracias a todxs por el apoyo de antemano y Lali si lees esto, te amo y lo UNICO que le falta al tattoo es tu firma”, escribió el fan junto a la foto del diseño.

Al ver esto, Lali le comentó con corazones y subió un video a sus historias. No, bol...no, no ¿quién es el loco? ¿quién sos loco? Mandale un beso grande. No lo puedo creer. ¡Tatuajazo!”, comentó Lali Espósito.