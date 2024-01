La Selección argentina llegó al Mundial de Qatar con invicto de 36 partidos pero debutó con una derrota por 2-1 ante Arabia Saudita. Aunque todo terminó con Lionel Messi levantando la Copa del Mundo, se viralizó en las redes sociales un análisis que realizó Lionel Scaloni luego de la sorpresiva caída en el certamen.

“Muchachos, ustedes explíquenme del minuto 48 al 53, ¿nos puede explicar alguno de ustedes? No tenían respuesta. (Nicolás Otamendi) Ota me dijo ‘no sé, no sabemos qué hacer’. Yo sí tengo explicación. Por más que nosotros hacía 36 partidos que no perdíamos, el contexto de la cultura argentina es el mismo, porque hasta la gente empezó a cantar después del minuto 15, al minuto 32. La gente estaba golpeada”, comenzó Scaloni en un fragmento de la película “Elijo Creer”.

Y siguió: “Vos podés laburar lo que quieras, pero tenés que estar acostumbrado a perder, boludo tenemos que saber que podemos perder. Primero, hace un montón de años que no ganamos nada. Y segundo, que forma parte del juego y del aprendizaje.

Sobre la misma línea, el oriundo de Pujato siguió: “La puta madre, si no es muy fácil. Nadie va a jugar tranquilo. Nadie nunca va a jugar tranquilo. Mejor de las condiciones que llegamos no había”.

“Lamentablemente, o positivamente, pasó y si pasa por los puntos y nos reponemos, quedate tranquilo que vamos y competimos. Y cuidado, cuidado si nos reponemos. Porque después de recibir este mazazo te repones y decís ‘amigo, ahora no hay quien nos pare’. Pero lo importante es reponerse. Pero no de lo futbolístico, porque de lo futbolístico nos vamos a reponer, no tengo dudas, jugamos bien todos”, cerró.