Luego de la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, una gran cantidad de personas debió cumplir con las promesas que habían realizado. Uno de los casos más increíbles fue el del colombiano Mike Jambs, quien se tatuó ‘Messi’ en la frente, acompañado de la palabra ‘D10S’ y las tres estrellas en los cachetes.

Pero a solo 11 días de la consagración de los dirigidos por Lionel Scaloni en una de las mejores finales en la historia de los Mundiales, Jambs expresó su arrepentimiento por los tatuajes que se hizo.

"No pensé decir esto tan pronto porque la verdad me sentí muy orgulloso los primeros días de lo que había hecho y lo que había logrado, pero debo confesar que estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje, de haber hecho eso”, explicó en un video de más de cinco minutos que utilizó para realizar el descargo.

El joven admitió que: “ Me quiero borrar el tatuaje, no sé cómo es un procedimiento de esos, no sé dónde los hacen ni cómo es eso, pero estoy seguro de que me lo quiero borrar. Quiero borrármelo con láser porque mi vida cambió negativamente en todos los aspectos. Y quiero volver a ser normal”.

Además, se lamentó porque "he sido juzgado y hasta recibí amenazas, todo por un video que grabé y subí a mis redes sociales, en el cual se plasma y se ve que cumplo un reto que había prometido con mis amigos, que consistía en que si perdí me tenía que tatuar ‘Messi’, ‘D10S’ y las estrellas”.

Jambs compartió todo el proceso en su cuenta de Instagram, donde cuenta con 142 mil seguidores.