Este martes Eduardo Feinmann protagonizó un insólito y divertido blooper en vivo relacionado con el lenguaje inclusivo. Todo comenzó cuando estaba debatiendo con Jonatan Viale acerca de la actualidad política.

“Veo que algunos, algunas o algunes están muy concentrados en el tema de la Justicia”, comentó su colega y él lo interrumpió: “Si me vas a hablar en lenguaje inclusivo me levanto y me voy“. “El presidente habla así, si él lo dice yo también lo tengo que decir”, se defendió Viale. “Sos un tipo universitario y serio. Los tipos serios no hablan así, el idioma en la República Argentina es el castellano, no el jeringozo”, contraargumentó Feinmann.

Siempre que Feinman es tendencia lo es por una boludez. Sino pasen y vean: pic.twitter.com/8pav794GcH — El Chiki Salas (@EzequielSalasOk) July 29, 2020

“Yo ya sé qué decirte para que saltes así”, siguió chicaneándolo. Y Feinmann insistió: “Si querés hablar en inclusivo, hablá en idioma de señas”.

Unos minutos más tarde mostraron el resultado de una encuesta que habían hecho en Twitter, en el que preguntaban a la gente si les preocupaba más la pandemia o la fuerte crisis económica. Pero el periodista vio algo que lo indignó: “¿Quién puso ‘votes’? Es ‘votos'”. Tras unos segundos, Jonatan Viale entendió a qué se refería y lo corrigió: “No, es ‘votes’. Está en inglés”.

Todos los periodistas, incluido el propio Feinmann, se rieron de lo que acababa de pasar: “Estás obsesionado con el lenguaje inclusivo”. “Estoy obsesionado con la pelotudez mental”, se defendió Feinmann.

Fuente: La 100