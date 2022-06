Luis Gamboa, vecino de Yerba Buena, localidad ubicada al oeste de la capital de Tucumán, decidió recurrir a los tribunales para denunciar a una de las principales empresas de telecomunicaciones de la Argentina, debido al insulto con que recibió una factura dirigida a su suegra.

Es que el nombre de la mujer, Susana Di Benedetto, fallecida por Covid en 2020, fue reemplazado arbitrariamente en la factura de Personal por el agraviante "Viejo Culea... Di Benedetto".

Todo comenzó en marzo, cuando el hombre recibió un correo electrónico con el recibo de pago por los servicios de la compañía Telecom-Personal SA, con idéntico e insultante destinatario.

“A mí me llegan por email las facturas de mi línea y las de mi familia. Cuando descargué la del departamento de mi suegra y vi lo que habían puesto, llamé en el acto a la empresa. Cómo será que la chica que me atendió no quería contestarme a nombre de quién figuraba ese servicio”, comentó a medios locales.

Por teléfono, el hombre insistió con que “necesitaba que solucionaran ese problema con urgencia”. Pero solo le dieron un turno para hacer el trámite en persona, por mensaje y con igual destinatario: “Viejo Culeado Di Benedetto”. Según Gamboa, la compañía Telecom-Personal "ni siquiera ofreció disculpas" por el insólito episodio.

Por esa razón, Gamboa adelantó que concurrirá a los tribunales de su provincia para accionar contra la multinacional de capitales argentinos y norteamericanos que opera en nuestro país, en Paraguay y Uruguay.