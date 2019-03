En medio de una crisis económica que afecta al país, la ex vedette Silvia Süller hizo un llamado a la solidaridad bastante particular: pidió en las redes sociales una donación de 100.000 dólares ¡¡¡para comprar un departamento!!!

"Necesito 100 mil dólares para comprar mi departamento. Hace 33 años que entro en sus hogares. Me quieren, los quiero. ¿Me ayudaría alguien? No es joda ni se me caen los anillos", escribió Silvia.

Claro, algunos dirán: '¿En que país vive?' Pero no es broma: la propia Süller aclaró que el pedido es auténtico. Si bien suena descabellado o desubicado y más proviniendo de una figura tan polémica como Silvia, su desesperación se desprende de que no cobra la jubilación y, por eso, utilizó las redes para expresar toda su angustia.

Mediante una serie de mensajes que publicó en Twitter, la hermana de Guido Süller, dejó en claro que era en serio, aunque fue bajando las pretensiones a medida que iba posteando: "También puede ser prestado por un tiempo, yo soy muy cuidadosa, no entra nadie porque no tengo a nadie (salvo mi hija Marilyn), ni novio, ni amigos, ni familia, ni perro, ni plantas. La casa es sagrada".

Si bien podría haber apostado por métodos como el crowdfunding (son aquellos emprendedores que recaudan dinero para un determinado fin o proyecto), Süller, muy fiel a su estilo sin filtro, apeló a querer conmover a sus seguidores.

Aunque también le pidió ayuda a Horacio Rodríguez Larreta y hasta el mismísimo Presidente de la República, Mauricio Macri: "@[email protected] hasta el @ansesgob me niega la jubilación, no me reconocen nada de los 33 años ininterrumpidos de TV y teatro porque @actoresprensa nunca me aportó nada".

Por último, la ex vedette, dio detalles de la búsqueda que necesita: "No soy pretenciosa, solo estoy pidiendo auxilio. 2 ambientes, monoambiente, lo que sea en el barrio que sea, si es en el centro mejor porque siempre tuve auto, lo vendí cuando me fui a Miami y no sé viajar en colectivo, estoy aprendiendo en subte. Taxi no, carísimo. Gracias".