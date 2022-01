Ser el The Best no siempre te asegura ser el mejor en todo. Y tal vez ese sea el caso de Robert Lewandowski, quien pese a su gran presente en el Bayern Munich, a ser el tercer máximo goleador de la historia de la Bundesliga y el máximo artillero histórico de la Selección de Polonia, no la tendría muy clara con el tema de los peinados. ¿O sí?

El delantero, quien se impuso ante Lionel Messi en el premio que entrega la FIFA al mejor de la temporada, compartió un video en sus redes sociales mostrando un curioso método para peinar a su hija. Si bien la mayoría festejó la canchera técnica del goleador, el video también generó críticas por la peligrosidad del procedimiento.

¿Qué hizo exactamente el polaco? Tomó el pelo de Klara, su hija de cuatro años, lo fue acomodando cuidadosamente dentro del tubo de la aspiradora y terminó su técnica empujando la gomita de pelo ubicada en el final del tubo. Así, en cuestión de segundos, Klara se levantó sonriente con su nuevo peinado.

“Cuando mamá no está cerca”, escribió divertido Lewandowski en el pie de su historia, haciendo referencia a su pareja, la karateca Anna Stachurska.

Cabe destacar que, si bien hizo el truco a la perfección, la autoría de la técnica no es de Lewandowski. Seguramente al verlo, los más fanáticos de las redes sociales recordaron al instante un video viral, que suele aparecer con frecuencia en los Reels de Instagram o en Tik Tok, de un padre utilizando el mismo método con su hija.

Fuente: Olé