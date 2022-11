Eric Dier, jugador de la selección de Inglaterra, se hizo viral en Argentina luego de que mostrara que llevó un set de mate al Mundial de Qatar 2022. “Es una adicción”, dijo el defensor del Tottenham en una entrevista que brindó junto a Harry Kane, en la previa del partido contra Gales, por la tercera fecha del Grupo B.

“Empecé a tomar mate en Portugal, con algunos compañeros argentinos”, contó Dier en un video compartido en las redes sociales oficiales de l equipo inglés, en el que mostraban las pertenencias que llevaron a la Copa del Mundo. Dier agarró su mochila y sacó un set de mate.

Podemos argentinizar el mundo ��



El defensor inglés Eric Dier mostró qué tenía que llevar sí o sí a #Qatar2022 y sorprendió a todos cuando sacó un mate ��



���� Gracias a sus compañeros argentinos se volvió algo clave en su vida… Te entendemos Eric, ¡nos pasa lo mismo! �� pic.twitter.com/EziJxlDLSU — El Destape (@eldestapeweb) November 28, 2022

Si bien no dijo quiénes fueron los jugadores argentinos que lo llevaron a incursionar en la tradicional infusión, se sabe que vistió la camiseta de Sporting de Lisboa entre 2012 y 2014, época en la que compartió equipo con Marcos Rojo, Emiliano Insúa, Fabián Rinaudo y Valentín Viola.

“Es una adicción, lo llevo a todos lados”, aseguró, y agregó que suele tomarlo junto al futbolista irlandés Matthew James Doherty, también del Tottenham. “Es verdad, lo lleva a todos lados”, agregó Harry Kane, capitán de Inglaterra. “Yo lo probé pero no es para mí. Algunas cosas no son para ciertas personas. Yo soy un hombre de café. El mate es demasiado desordenado y prepararlo lleva mucho tiempo”.

Dier reconoció que si bien no es fácil la preparación y llevarla de un lado a otro es un asunto complicado, “vale la pena”. “Es como un té verde fuerte, que tiene el mismo efecto que un café. Realmente te despierta, si no tomo uno a la mañana me siento dormido”, aseguró.