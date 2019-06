La épica de muchos de sus logros, el magnetismo que desprendían ante las cámaras o la belleza de las obras que llegaron a crear han ayudado a que el mundo idealizara la imagen de estos personajes. Sin embargo, algunos de los nombres más idolatrados esconden un lado oscuro que conviene recordar. Porque como Billy Wilder escribió para la mítica escena final de Con faldas y a lo loco, "nadie es perfecto". En su libro El club de los execrables(Ediciones B), Malcolm Otero y Santi Giménez recopilan algunos casos. En ICON hemos completado esta lista con otras figuras mundialmente reconocidas cuyo modelo de conducta deja que desear.

- Teresa de Calcuta: el lado oscuro de un Nobel de la Paz

Los logros que nos conquistaron. Teresa de Calcuta (Macedonia-India, 1919-1997), cuyo nombre real era Agnes Gonxha Bojaxhiu, es probablemente la monja más famosa de la humanidad. Pasó a la historia como una mujer que dedicó su vida a ayudar a los más necesitados y terminó convirtiéndose en una metáfora del bien. Le dieron el Nobel de la Paz.

La cara oculta que desconocíamos. “Teresa de Calcuta creía necesario el sufrimiento de los pobres, solo aceptaba el divorcio en las casas reales y adoraba el dinero de los ricos”, aseguran Malcolm Otero y Santi Giménez en el libro El club de los execrables (Ediciones B). Una tesis elaborada entre las universidades de Ottawa y Montreal descubrió que las misiones de la Madre Teresa eran casas de la muerte. "A los pobres les pidió resignación y los ayudó a morir, pero sin darles cuidado profesional”, dice en un artículo de EL PAÍS titulado El lado oscuro de la madre Teresa de Calcuta Aroup Chatterjee, doctor de Calcuta residente en Londres. Chatterjee ha escrito Mother Teresa the final veredict (Madre Teresa, el veredicto final). “Es hermoso ver que los pobres aceptan su suerte. Sufren como Cristo su pasión. El mundo gana mucho con su sufrimiento”, afirmó la propia Teresa de Calcuta.

- Mick Jagger: “Es el colmo del machismo”

Los logros que nos conquistaron. Cantante, bailarín, empresario, caballero de la Orden del Imperio británico e icono cultural del siglo XX, Mick Jagger(Reino Unido, 1943) lleva dedicados 56 años de su vida a los Rolling Stones, trabajo que le ha proporcionado toneladas de admiradores y elogios.

La cara oculta que desconocíamos. Quienes se han cruzado en su camino alternan halagos sobre su talento con reproches sobre su personalidad cambiante, su irredimible seducción y su visión del rock and roll como negocio. Músicos de su banda, artistas que han tropezado con Jagger y algunas de las mujeres de su vida se refieren a él mediante descripciones que dan una visión menos amable del músico. “Es el colmo del machismo”, aseguró su exesposa, la actriz y activista social Bianca Jagger. La nicaragüense estuvo casada con Jagger entre 1971 y 1979, pero su matrimonio se torció cuando él comenzó alternar con Jerry Hall. Su compañero Ron Wood, guitarrista de los Rolling Stones, asegura que Jagger le robaba ideas. Según Wood, en 1974 compusieron juntos algunas canciones de las que el cantante se apropió: “Mick tomaba algunas ideas y estructuras que luego se convertían en una canción firmada por Jagger/Richards”. El exbajista de los Stones, Bill Wyman, critica que el rockero continúa en la música solo por el dinero. “Su gira americana la patrocina una empresa de hipotecas para gente mayor. Los Stones se han convertido en una gigantesca corporación. Estamos haciendo cosas que dijimos que nunca haríamos, como usar un esmoquin y un moño para recibir un galardón”, declaraba a EL PAÍS en 2006.

- Michael Jordan: capaz de hacer milagros en la cancha y de humillar a sus compañeros después

Los logros que nos conquistaron. Michael Jordan (EE UU, 1963) es considerado por la mayoría de aficionados y especialistas como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Fue 14 veces All-Star y, entre otros logros, cuenta con dos oros olímpicos (1984 y 1992).

La cara oculta que desconocíamos. Durante sus últimos años activo como jugador de baloncesto, Jordan era la viva imagen de la desilusión y el abatimiento. Pero también un atleta egocéntrico, sin piedad con sus compañeros de equipo ("no ganaremos nunca si yo no juego más minutos", solía decirles en privado) y sus jefes. A esto hay que sumarle que el basquetbolista era un apostador compulsivo. La NBA pidió a Jordan en varias ocasiones que abandonara las apuestas. A lo que Jordan respondía públicamente: "Vivo la vida como quiero. No tengo nada que contestar relativo a las apuestas. Fuera de la cancha quiero vivir mi vida, aunque últimamente no he elegido bien a mis amigos. No disfruto de las cosas como antes. No me preguntéis nada más. No sois mi padre". Miguel Ángel Paniagua detalla en un artículo de EL PAÍS cómo en una ocasión Jordan llegó a ordenar a sus compañeros que no pasaran el balón al pivot Cartwright. "Machacó psicológicamente a jóvenes jugadores como King o Scott Williams", asegura el periodista en el artículo publicado en 1993. El periodista Roland Lazenby, que ha escrito varios libros sobre el jugador, coincide y confesó en una entrevista a la revista Society lo compleja que es la personalidad de Jordan: "Es difícil definirlo como algo más que un tirano. Esto es lo que su entrenador Phil Jackson me dijo: 'Fue genial tenerlo en la pista, porque era capaz de hacer milagros para destruir a un equipo. Pero el problema era entre partidos, cuando tenías que vivir o salir con él. Literalmente, humillaba a Krause [director general de los Bulls]. Era el peor lado de Michael Jordan. Este comportamiento creó malestar, frustraciones y enfado entre sus compañeros. En definitiva, acabó con las relaciones personales dentro del equipo”.

- Mahatma Gandhi: pacifista, sí; ¿también racista?

Los logros que nos conquistaron. El objetivo vital de Gandhi (India, 1869-1948) fue demostrar que es posible conseguir cosas e incluso protestar de forma pacífica. El indio representa la cabeza del movimiento pacifista y su influencia llega hasta nuestros días. ¿Cómo? Predicando el ahimsa, concepto espiritual que aboga por la no violencia y el respeto a la vida. “Ha pasado a la historia como un tipo admirable, casi santo, que quiso integrar las castas más bajas de la sociedad y protestar contra las injusticias de forma pacífica”, explican Malcolm Otero y Santi Giménez.

La cara oculta que desconocíamos. Mahatma Gandhi dejó claro durante su juventud que era racista (al menos con la raza negra) y clasista. Durante su época como abogado en Sudáfrica, Gandhi escribió cosas como estas: “La raza blanca en Sudáfrica debería ser la raza predominante” o “los europeos intentan degradar a los indios al nivel de los negros, que solo se ocupan de cazar y cuya única ambición es tener ganado para comprar una mujer”. Cuando ya era anciano fue acusado de dormir con chicas jóvenes desnudas (incluso con la mujer, de 17 años, de su sobrino), práctica que afirmaba llevar a cabo con el único de fin de poner a prueba su castidad. Él mismo hace referencia a estos episodios en una carta que envió en 1945 donde hablaba de “las mujeres o niñas que han estado desnudas conmigo”. The Times, en 1944, llegó a pedir en un artículo lleno de ironía a los seguidores de Gandhi que le compraran una manta a su líder espiritual. El diario lo hizo en respuesta al argumento de Gandhi, que aseguraba dormir con jovencitas, además de para probar su celibato, para calentarse.

- Elvis Presley: inmaduro, obsesivo y con delirios de agente secreto

Los logros que nos conquistaron. Descarado, atractivo y sexualmente provocador, Elvis Presley (EE UU, 1935-1977) fue uno de los personajes más famosos del siglo XX. Un icono apodado El Rey que vendió millones de discos, participó en decenas de películas y amasó una gran fortuna. Presley no creó el rock and roll, pero fue el encargado de que el género musical llegase a todos los rincones del planeta.

La cara oculta que desconocíamos. "Elvis era un ser inestable que se pasaba los rodajes drogado. Era adicto a las anfetaminas y la cocaína, que le permitían mantener el ritmo de trabajo, y los somníferos, que le ayudaban a conciliar el sueño a pesar del cóctel que se metía en el cuerpo”, explican Otero y Giménez. El músico llegó a ofrecerse al presidente Nixon para ejercer de agente secreto y luchar así contra las drogas, los hippies y los negros. "Preocupado por una sociedad en declive, una juventud torcida por las drogas y un país amenazado por el comunismo y por la tensión racial que generaban los negros al demandar igualdad de derechos, Elvis Presley pidió a Nixon en 1970 una chapa de agente federal", explica Javier del Pino en un artículo que publicó en EL PAÍS en 2007. “Su vida personal no era mucho más ordenada que sus ideas políticas. Era una persona inmadura y obsesiva. Se enamoró de Priscilla Beaulieu cuando ella tenía solo 14 años y la adolescente, en vez de ir de campamentos, pasaba el verano en Graceland consumiendo pastillas con El Rey”, afirman los autores en El club de los execrables. Entre las excentricidades de Elvis, destaca un episodio que Priscilla relató en sus memorias Elvis y yo. En el libro, Priscilla cuenta cómo Elvis la llevó a dar una vuelta por el depósito de cadáveres de Memphis para poder ver a los muertos. Priscilla acabó fugándose con Mike Stone, su profesor de karate.

- Albert Einstein: agresivo y déspota con su familia

Los logros que nos conquistaron. Albert Einstein (Alemania-EE UU, 1879-1955) es uno de los científicos más importantes de todos los tiempos. Entre sus logros está su teoría del movimiento browniano, que explica el movimiento aleatorio de partículas suspendidas en un fluido; su explicación del efecto fotoeléctrico y, sobre todo, sus teorías de la relatividad, que sentaron las bases para la comprensión de las características esenciales del universo...

La cara oculta que desconocíamos. “Detrás de esa cara de abuelo adorable, se escondía un tipo frío, un marido agresivo y un misógino", aseguran los autores de El club de los execrables. El científico opinaba que la ciencia agriaba a las mujeres y de su boca salieron frases como: “Muy pocas mujeres son creativas. No enviaría a mi hija a estudiar Física. Estoy contento de que mi nueva mujer no sepa nada de ciencia”. Según un reportaje en The New York Times, cuando su amante Mileva se quedó embarazada sin estar ellos casados, la envió a Serbia con su familia. Allí nació su hija, a la que nunca fue a ver. Contra todo pronóstico, a pesar de cómo abandonó a Mileva al quedarse embarazada, la pareja terminó casándose en 1903, no sin antes ponerle una serie de condiciones a su mujer. Entre todas ellas, están estas: “No esperes afecto por mi parte”, “no me pidas que me siente contigo en casa” y “abandonarás mi dormitorio inmediatamente cuando yo te lo pida”.

- John Fitzgerald Kennedy: "un político moral que se comportaba en privado de forma inmoral"

Los logros que nos conquistaron. Fue el presidente de Estados Unidos (el 35º del país) con la mejor imagen de la historia moderna. John F. Kennedy (EE UU, 1917-1963) era un joven y carismático líder al que se le reconocen méritos tales como haber evitado una guerra nuclear, haber puesto el foco en los derechos civiles y haber llenado el país de optimismo.

La cara oculta que desconocíamos. La vida personal de John F. Kennedy, que engañaba a su mujer constantemente y se relacionaba con insignes miembros del crimen organizado como Sam Giancana, era mucho menos sofisticada que su cara pública. Tal y como explica Francisco G. Basterra en un artículo publicado en EL PAÍS en 1988, Judith Campbell, examante de John F. Kennedy, confesó a People que entregaba regularmente sobres de Kennedy a Giancana. "Kennedy se pudo comportar de esa manera con tantas mujeres porque al principio de los sesenta los periodistas no escribían sobre la vida privada de las figuras políticas. Parecía que era una cuestión de etiqueta masculina", comentó a EL PAÍS Jed Mercurio, autor del libro Un adúltero americano. Según la opinión del escritor, Kennedy era fascinante porque estaba lleno de contradicciones. “Era un político moral que se comportaba de manera inmoral en lo personal", concluye Mercurio. “Tanto él como su hermano ignoraron las libertades civiles para entrar en una alianza infame con el director del FBI, J. Edgar Hoover”, afirma el politólogo Larry Sabato.

