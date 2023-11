Cinthia Fernández volvió a criticar a Matías Defederico, su ex pareja y padre de sus hijas, con quien tiene una pésima relación desde que se separaron. La modelo usó su ingenio para chicanear al ex futbolista con un filoso “consejo” en sus redes sociales.

En sus historias de Instagram, compartió una foto de ella tapándose la cara, junto a la frase “Cosas que nunca debes meter en tu vagina” y un link.

Al apretar este enlace, los usuarios eran dirigidos a un video que publicó en la sección de feed de esta red social donde respondió, con una risa irónica, “un tacaño”. “Lo que dice la medicina es sagrado. Es ciencia”, comentó con sarcasmo al lado.

La reacción de los seguidores de Cinthia Fernández

Su publicación tuvo más de 26.000 “me gusta” y cientos de comentarios de parte de sus seguidores, que celebraron su chicana al ex futbolista. “Tal cual”, “Mejor sola que mal acompañada”, “Te amo”, “Tiene toda la razón”, “La información me llegó tarde”, “Te banco, nena”, “Sos la uno”, “Escupí todo el mate”, “Lo que me estoy riendo” u “Opino lo mismo”, fueron algunos de los mensajes que dejaron.