Los integrantes de la banda "Ke Personajes" estuvieron paseando por diferentes lugares de San Juan y al pasar por el cruce de las peatonales, el cantante Emanuel Noir no dudó en pararse frente a un artista callejero y acompañarlo en su canción.

"Gracias San Juan! Que el arte nunca se muera", escribió la banda en su perfil de Instagram y tuvo miles de reacciones de sus fans.

Además, se colocó la camiseta de San Martín y visitó la cancha del Verdinegro, ubicada en el Pueblo Viejo. También tomó un helado en una tradicional heladería sanjuanina y disfrutó del calor que caracteriza a la provincia.

Historia de la banda

Es una banda musical argentina que se dedica a hacer cumbia y es realmente un éxito entre los más jovenes -y los no tanto también-, con 323 mil seguidores en Instagram y 727 mil suscriptores en You Tube. Su vocalista se llama Emanuel Noir, que a su vez tiene 219 mil adherentes en su Instagram personal. "¿Cómo estás?" es uno de los temas más conocidos de Ke Personajes, con más de 82 millones de vistas en You Tube. Por supuesto, también están en Spotify y Twitter.

El grupo, oriundo de Concepción del Uruguay, tiene apenas cuatro años de vida. Se formó oficialmente, según ha relatado el propio Noir, en una fiesta, casi de casualidad: alguien vio que Seba Boffelli (uno de los integrantes) subía videos a su canal de You Tube, le gustó lo que hacían (de manera informal en ese momento) y los invitó a tocar ante el público en un acontecimiento privado. Pegaron en la gente presente y, a partir de eso, no pararon de crecer.