Hace tiempo que Kami y El Moneda se ganaron un lugar en TikTok. Sus videos inspiran a los usuarios a apostar por las historias de amor. Además, siempre comparten contenido en donde se definen como remadores y muestran cómo se esfuerzan cada día para mejorar su calidad de vida.

Su estilo agradable conquistó a miles de usuarios, pero, como siempre sucede en las redes sociales, la pareja cordobesa también tiene que lidiar con los haters. Lamentablemente, las agresiones escalaron después de que la joven contara que consiguió un canje que le permitirá conocer el mar.

Molesta por los ataques que recibió en las últimas horas, ella hizo un video donde se largó a llorar y remarcó que está agotada de las críticas violentas. “Estoy cansada de todos los comentarios que nos dicen ‘esto o aquello’. Ahora nos sale un viaje que no van a regalar Oferbus a Mar del Plata y todos comentando cosas como ‘así cualquiera viaja’”, dijo entre lágrimas.

Y agregó: “En realidad, todo esto es trabajo. Lo estamos haciendo y nosotros queremos que nos sirva para que nos sigan llamando y nada... te ponen un montón de cosas re feas. Yo no soy de hacer estas cosas, no me gusta, pero siento una impotencia. Estoy cansada de los comentarios”.

Kami remarcó que es consciente de que está expuesta a las críticas, pero admitió que ya no tolera tanto odio. “La gente es re mala y envidiosa. Lo tratan al Moneda de vago, y él es re bueno conmigo”, indicó.

Ante estos ataques, aseguró que se siente realmente muy mal y que considera dejar de hacer nuevas publicaciones. “Me cansé, ya no voy a hacer más videos”, sostuvo. Incluso, hasta pensó en no cumplir el sueño de viajar a Mar del Plata.

Hacia el cierre del posteo, enumeró cómo estos ataques eclipsan su gran momento personal. “Ya sé que me van a decir que tengo a mi hija y a mi marido. Sí, estoy feliz por ellos y por haber encontrado esta casa con ventana, que antes no tenía, pero estos comentarios me están cansando”, completó.