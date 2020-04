Por el contexto de la pandemia de coronavirus y la cuarentena, las emociones están a flor de piel. Y quien no tuvo ningún miedo de expresar sus sentimientos fue el doctor Daniel López Rosetti, que se puso a llorar estando a cargo del especial Juntos podemos lograrlo (Telefe) tras una pregunta de Rodolfo Barili sobre el futuro que le depara a la Argentina.

Con una sonrisa, acto que el médico señaló cómo algo que lo relaja en la conducción debido a que es un rol que no es habitual para él, el periodista le consultó a su compañero a través de una videollamada cómo va a ser la Navidad de este año.

Le tengo una admiración enorme al Dr. Lopez Rosetti y verlo quebrado, me quebró a mi también. Yo también espero una Navidad linda ♥️ pic.twitter.com/Pv1DF679wS — Mariale Liendo (@MarialeL7) April 12, 2020

“Wuhan sale y es una gran noticia para el mundo. Es el epicentro inicial en donde se formó y donde todo indica que se engañó al resto del planeta por no contar lo que estaba pasando, y vos ves las imágenes que ellos volvieron a la calle con el barbijo obligatorio, distancia social, sin poder acercarse, y la imagen sobre la que charlábamos con Cris ayer era de un casamiento en el que los novios se besan con barbijo porque está prohibido sacárselo. Entonces pensé en Navidad. ¿Tendremos mucho tiempo así o imaginas que en algún momento todas estas medidas que hoy son dolorosas empezaremos a aflojarlas? ¿Cómo imaginás la vida?”, le señaló el colega de Cristina Pérez al doctor, que no pudo resistir el llanto con su respuesta.

“Es una linda pregunta que no está en los libros, me estás haciendo llorar. No está en los libros y no sé que decirte”, reconoció López Rosetti muy emocionado y con lágrimas en los ojos.

“Espero que sea linda. Yo creo que va a ser muy linda y que esto va a pasar. Creo que vamos a tener una linda Navidad”, contestó el doctor, afirmando junto a su compañero que al virus “le ganamos desde el primer día”, pero que lo que importa es el costo de ese triunfo, ya que este será más bajo si “se mueve bien la pelota”.

“Cómo te quiero, perdón que te pregunté eso”, le respondió Rodolfo a Daniel, que procedió a explicar por qué se encuentra tan sensible.

“Hoy vine al noti y desde que comenzó la cuarentena que no venía. No hay maquillaje, están todos separados, tenes que pasar por acá o por allá, estamos todos con barbijo. Entrás al canal y te toman la temperatura, te lavás las manos. Es obligatorio y es correcto. Te ponés alcohol en gel y recorrés el camino que te dicen que hay que hacer, y soy médico, lo conozco, pero es como que tomás conciencia de lo que estamos viviendo. Y ojalá... volviendo a lo tuyo, vamos a llegar bien a la Navidad”, precisó el conductor de Juntos podemos lograrlo.

Fuente: A24