En Twitter algunas situaciones que comparten los usuarios resultan ser fascinantes, en esta red social los cibernautas utilizan unas pocas líneas para contar sus experiencias personales y las situaciones más insólitas que les tocó atravesar. La mayoría de esos posteos logran hacerse virales con gran facilidad, gracias al interés que despiertan en los demás usuarios.

Este fue el caso de una joven que compartió una secuencia muy personal en la que mostró los sorpresivos mensajes que le envió su padre acerca de su pasado y una fuerte confesión. El posteo de la joven causó terminó siendo viral y causó una gran repercusión entre los demás usuarios.

Resulta ser que la usuaria de Twitter @moreeluuu vivió un episodio de lo más insólito e inesperado y decidió compartirlo con sus seguidores. La joven contó a través de capturas de pantallas la fuerte confesión que les hizo su padre en el grupo familiar: “Tengo que hablar con ustedes, no quiero que me juzguen con lo que les voy a contar.”, comenzó diciendo su padre. “Esto me enteré hace unos días y la verdad es que estoy asombrado y un poco desconcertado.”, agregó en su mensaje el padre de la joven.

Seguidamente de esos mensajes, vino la confesión que dejó heladas a la joven y al resto de su familia: “yo antes de su madre tuve una vida plenamente de joda, como de seguro les habrá contado. Pero creo que en una de esas jodas se me escapó un tiro. Tienen un hermano de 20 años.”

La joven autora del tuit se quedó sin palabras, pero alcanzó a compartir con sus seguidores la palabra más esperada acerca de la situación que era la de su mamá. Fue así que en otro tuit en el cual escribió “Las opiniones de mi madre”, la joven volvió a publicar otra captura de pantalla, esta vez de un chat privado entre ella y su madre. “Igual tranquila, no se hace cargo de ustedes menos del que apareció ahora.”, señaló la madre de la joven en referencia al nuevo hermano descubierto de la autora del tuit.