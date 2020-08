Una fecha, el 27 de agosto. Y un mensaje en TikTok que dice "ya vienen". Esos dos datos revolucionaron a muchos usuarios de esta red social.

Tal como ha contado en un hilo de Twitter la usuaria @scarbloood, fue una amiga suya quien la puso en aviso después de haber visto un extraño video en una cuenta anónima de TikTok de un payaso con un globo rojo en un bosque. "Cuando entrabas al audio del video decía 'help us' (ayúdanos) e incluso en un comentario decía "parpadea 3 veces si necesitas ayuda" y el sujeto hizo un vídeo parpadeando 3 veces", relató.

Abro hilo de un caso creepy de tik tok (user2819394837167) — scar blood (@scarbloood) August 20, 2020

La usuaria y su amiga decidieron investigar al sujeto y descifrar los mensajes encriptados en código binario que contenían sus vídeos. "Eran 20 videos y 18 de ellos tenian códigos binarios. En unos de los dos que no tenían código binario habia un código morse que tambien traduje con una página en línea que los lee y los descifra", ha aclarado.

La traducción lograda por esta usuaria fue la siguiente: "El código morse decía 'the truth will be out soon. They are unidentifiable, they communicate. We are lab rats. They are coming Boeing 777 200 ER. August 27'. En español sería "la verdad saldrá. No son identificables, se comunican somos ratas de laboratorio. Vienen Boeing 777 200 ER. 27 de agosto".

Al día siguiente, según esta usuaria, el sujeto "había borrado todos los videos e igualmente había dejado de seguir a todas las cuentas". El misterio que ha enganchado a muchos usuarios todavía continúa, y la usuaria ha actualizado a diario las novedades que han descubierto en torno a la cuenta anónima de TikTok. "Decidí que seguiré con el hilo hasta el 27 de agosto, recuerden que esto es solo 'teorías' para distraerse un poco", ha puntualizado.

Chicos voy a estar actualizando hasta el 27 de agosto, en la noche hago la actualización 2.3 ☠️ — scar blood (@scarbloood) August 21, 2020

Este no ha sido el único mensaje que convoca a los usuarios de TikTok a estar atentos al 27 de agosto. Ya en julio, la usuaria @stfusamantha levantó revuelo con un video y el siguiente mensaje: "Si esto está en tu FYP... Felicidades. Has sido elegido. Recuerda la fecha 27 de agosto. Es importante".

Tras el revuelo generado, la usuaria aclaró que "solo quería hacer un video raro" y que "no tenía ni idea de que la cosa llegaría a más". "El hecho de que la gente realmente crea que sé lo que va a pasar en un mes es ridículo, venga ya", agregaba.