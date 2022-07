Llegó el mes de julio, y con este también llegó una de las tradiciones más disfrutadas por los internautas hispanohablantes. Ni bien se acerca el séptimo mes, el cantante español de 78 años Julio Iglesias se transforma en tendencia en las redes sociales con todo tipo de chistes y referencias.

Sin embargo, hay algunos que se toman más en serio su compromiso a la tradición digital que otros, como lo descubrió un usuario de Twitter.

En una publicación que ya se volvió viral, Benjamín Buzzi (@BenjaBuzzi) compartió el insólito código secreto escondido en las páginas de un diario. Resulta que en la edición del sábado, 14 de febrero de 2015, del diario español La Razón, se escribió una pequeña columna sobre el cantante; y el periodista a cargo no pudo evitar dejar un mensaje subliminal dedicado al artista.

Tomando las primeras letras en cada renglón de la columna, podemos formar la frase "Julio eres el p*** amo" en el borde de la publicación. "Y el periodista que escribió la nota está para el Premio Pulitzer", felicitó el usuario al autor del artículo, en la publicación que ya reunió más de 24 mil 'me gusta's y 3 mil retuits en Twitter.

Julio es el Puto Amo

Y el periodista que escribió la nota está para el Premio Pulitzer pic.twitter.com/it9BxBwJHq — Benjamín Buzzi (@BenjaBuzzi) July 1, 2022

"Me le quito el sombrero al que encontró esto", "La mamá de Homero le manda msj a Julio Iglesias", "Y arrancó Julio nomas #dalegasjulio", "Necesitamos periodistas así en Colombia", "Increíble. Pero bueno, ya pueden ir parando", "Julio llega con mensajes ocultos" y "Tomarse el laburo de ordenar esta güevada es más que admirable" fueron algunos de los comentarios en la publicación viral, felicitando tanto al redactor de la nota como a quien descubrió el mensaje secreto.

En 2015, el artista se refirió a los famosos memes que circulan: "Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente, pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos". Y si bien aclaró que no llega a verlos todos, admitió: "cuando algún amigo me mando uno, me muero de risa". Además, afirmó que le parecen "muy simpáticos" y que en muchas ocasiones él mismo los usa.

Fuente: Crónica