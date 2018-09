Aprovechando el espacio y la masividad que le dan las cámaras del noticiero de Telefe , Rodolfo Barili quiso enviar un mensaje claro y contundente. Utilizando sus propias palabras, el periodista llamó a los hombres a respetar el no de las mujeres.

"Y a vos recordarte, guapo barato, que el no es no. Te subís el pantalón y te vas. El no, es no, no te pertenece", dice en el video, que se volvió viral y comenzó a circular por las redes sociales. "No importa a qué circunstancia llegaste, cuando la mujer dice no, te retirás, es no", repite mientras su compañera,Cristina Pérez , permanece seria mirando hacia adelante.

"Mirá la gilada que tenemos que aclarar. A partir de ahí es no y se acabó, todo lo que hagas a partir de ahí es abuso o peor. El no, es no, aprendamos a entenderlo", culmina el corto pero contundente mensaje.

"mira la gilada que tenemos que aclarar" things rodolfo barili did: THAT pic.twitter.com/MiU8zohVKG — Manyulewk (@yulabienxula) 2 de septiembre de 2018

El pequeño clip se viralizó en Twitter, en donde además de compartir la publicación, las mujeres aplaudieron el gesto y las palabras de Barili, felicitándolo por ser tan claro a la hora de hablar del tema y por educar contra el abuso.

