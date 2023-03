Muchas veces las personas quieren cambiar de look para una ocasión especial, pero no quieren gastar ni plata ni tiempo yendo a la peluquería. Es por esto que es muy común utilizar productos caseros o ideas novedosas y no tradicionales para arreglarse el pelo.

Estos trucos muchas veces son compartidos en las distintas redes sociales, por lo general es un tipo de contenido que suele publicarse en Tiktok. Justamente, esta red social fue la que utilizo una chica para mostrar un increíble truco que dejó a más de un usuario impresionado.

En su cuenta personal llamada “pialuz”, una joven publicó un video en el que se la puede ver probando un curioso método para que sus pelos lacios queden rizados.

La realidad es que la mujer no fue la creadora de este maravilloso invento, sino que lo estaba intentando, pues hace unos días, este truco se volvió viral en las redes sociales. Por supuesto, su video también logró gran visibilidad y obtuvo más de 10 millones de reproducciones, así como 470 mil "me gusta".

Lo cierto es que lo más llamativo de todo el proceso es que la mujer uso un colador de cocina para hacerse los rulos y funcionó: "Ay, no. ¿Están viendo lo que yo estoy viendo?", expresó la protagonista tras ver lo bien que había quedado su pelo.

Paso a paso para tener rulos

Lo ideal es usar un colador de fideos, puede ser de metal o de plástico, el que uno tenga en su hogar. En el primer paso hay que inclinar el cuerpo hacia abajo y llevarse el elemento de cocina a la cabeza para que el pelo se introduzca en el utensilio.

En el segundo paso hay que tirarse calor con un secador durante unos segundos, con el objetivo de revelar un impresionante peinado con rulos formados.

Un dato importante es que a las personas que tienen el pelo muy lacio probablemente no les funcione muy bien, ya que es un truco para personas con pelo ondulado.