El rescate ocurrió en una granja en Georgia, Estados Unidos. El perro vivió 4 años encadenado, sin poder moverse y, llegó a pesar 11 kilos. La pareja que era dueña del animal lo apodó “Cocaína”.

Vivió 4 años de su peor pesadilla, hasta que un vecino lo denunció y fue rescatado. Aunque tardó demasiado tiempo, finalmente llegó su ayuda para comenzar a vivir una vida mejor.

Cuando los rescatistas de Go Dogs Go Rescue Inc llegaron a la granja y observaron el estado en que estaba el animal se pusieron muy tristes. El can estaba con una cadena en el cuello, totalmente hambriento. Y enfermo. Sólo pesaba 11 kilos cuando a su edad el peso medio para su raza es de 25 kilos.

Los rescatistas se lo llevaron y lo primero que hicieron fue cambiarle el nombre: desde ahora es Hero. Porque él es un héroe. Sufrió el frío, las lluvias y el sol durante cuatro años en la intemperie.

Hero fue llevado al refugio de la organización y comenzaron a tratarle sus lesiones. Su cuello lastimado, una insuficiencia cardíaca y en estos días una hernia, de la que será operado. Aunque aún tiene la cabeza algo gacha y los ojos tristes, poco a poco se va acostumbrando a los mimos y al amor que le dan sus salvadores.

A pesar de tanto maltrato y abandono, no es agresivo sino que es muy tranquilo. “Es muy gentil, amoroso y obediente. Hero sólo quiere ser amigable con el resto de las mascotas todo el día”, dijo su rescatista.

Actualmente recuperó peso, lo curaron de sus heridas y lo operaron dos veces. En el futuro lo espera un nuevo hogar con gente que realmente quiera su compañía.