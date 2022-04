Nota de TN

María Luisa Astegnano esperaba, junto a sus hermanas, que algo sucediera. Tenía 14 años y un mundo interno repleto de curiosidades, imposibles de saciar dentro del pueblo en el que vivía. En Capitán General Bernardo O’Higgins, provincia de Córdoba, corría el año 1955 y solo 10 cuadras estaban habitadas.

Las mujeres se detenían en la puerta de la casa familiar y observaban, a lo lejos, el frenético galope de un caballo bien cuidado. El animal soportaba el peso de Jesús María Antonio, un adolescente de 16 años, oriundo de Isla Verde, que aprovechaba sus diligencias para dialogar de cosas triviales junto a las hermanas. Era su excusa habitual para detenerse ante los ojos de María Luisa, que correspondía su sentir.

Se enamoraron al instante y se pusieron de novios. Pueblo chico, familia grande y varias reglas a cumplir: los besos en la boca estaban prohibidos en público, más aún ante miradas ajenas. A los bailes acudían acompañados y siembre bajo el reparo de sus padres.

Jesús recordó: “Nos sentábamos en la vereda a charlar y la mamá de María nos miraba por la ventana, hamacándose en una silla”.

La historia de amor entre María Luisa y Jesús

Se casaron en febrero de 1964 por iglesia y festejaron ante más de 400 personas en “una noche imposible de igualar”. A 58 años de aquella unión -66 desde que se conocieron- protagonizaron un trabajo fotográfico en el que María Luisa pudo cumplir uno de sus máximos anhelos a los 80 años: recordar el casamiento utilizando el mismo vestido que lució esa noche.

“Cambiaría de profesión si no pudiera repetir mil instantes como estos”, redactó en Instagram la fotógrafa santafesina Barby Massei, autora de los retratos de María José y Jesús.

Massei compartió las imágenes en la red social y agregó: “María y Jesús y ese amor que se tienen que se puede casi hasta tocar. Hay personas que parecen haber nacido para estar juntas, y este es el caso de ellos, que no dejan de sorprenderme”.

La fotógrafa autorizó a este medio a utilizar un trabajo que fue impulsado por Claudia, hija de la pareja. “Busqué el traje de novia y me lo puse; lo tenía en una caja arriba del placard. No sabía en qué condiciones iba a estar, así que lo medí, lo coloqué al sol y me lo probé. Permanecía intacto”, contó María Luisa.

La mujer continuó: “Me quedaba un poquito ajustado de cintura, pero de arriba igual. Lo único que cambié fueron los zapatos: esta vez usé zapatillas”.

Tres hijos, siete nietos y un sentimiento en común: “Nos volveríamos a elegir”

Jesús actualmente tiene 83 años y María cumplió los 81 el pasado 18 de abril. “Me enganchó porque tenía plata”, dijo él, entre risas. Su esposa rememoró: “Ahora vivimos en Corral de Bustos, pero antes -con mi familia- estábamos en un pueblo ubicado a 12 kilómetros. Él llegaba en caballo desde Isla Verde y se paraba a charlar con nosotras”.

El hombre, dedicado a la agricultura y la ganadería desde siempre, continuó la broma: “Yo tenía 24 años en aquel entonces. Pesaba 72 kilos, las mujeres se enloquecían conmigo”.

“Su familia tenía campo y él trabajaba allí. No había medios de transporte en aquella época, nos movíamos en bicicleta, caballo o sulky. Recién en 1975 nos compramos un autito. Del 64 hasta esa época andábamos en carruaje”, sostuvo María.

La distancia que debían recorrer para ir de un pueblo a otro era de 12 kilómetros. “Esperábamos los sábados porque cada 15 días había bailes. Llegaban orquestas y se iban rotando entre los clubes”, manifestó.

“Cuando nos casamos y tuvimos a las dos nenas (Graciela y Claudia, después llegó José Luis), mi suegro nos compró una sodería en O’Higgins. Trabajamos la sodería hasta que ellos se vinieron a vivir al pueblo y nos hicimos cargo del campo”, comentó la mujer.

Allí sembraron trigo, maíz y soja. Criaron cerdos, vacas y gallinas. En estos Jesús aceptó asociarse con otro hombre para vender huevos a todo el país. “Estuve 12 años con él, pero no anduvieron bien las cosas en esa época. Teníamos 80 mil gallinas. Un día el tipo agarró, se fue a Buenos Aires y ahí decidimos irnos del pueblo”, dijo Jesús.

La actividad duró hasta que pudieron comprarse la casa en la que actualmente residen: “Corral de Bustos es un pueblo grande, con 16 mil habitantes. Está lindo”, indicó María.

Allí vieron crecer a sus siete nietos: Juliana, Agustín, Federico, Paulina, Joaquín, Lucas y Julia. “Siempre digo que hemos sembrado muy bien las semillas como familia para haber cosechado los nietos que tenemos”, contó la mujer.

“Si hoy estuviese soltera me casaría nuevamente con él. Es el hombre de mi vida”, sentenció María. Jesús, por su parte, concluyó: “Vamos a hacer otra gran fiesta para cuando cumplamos los 60 años de matrimonio. ¿Si volveríamos a casarnos después de toda esta vida? Sin dudas que sí: María y yo nos volveríamos a elegir”.