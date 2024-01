Si bien la familia Messi recibió el año en Rosario, en las redes sociales el talento de Mateo volvió a entusiasmar a los fanáticos del mejor futbolista de todos los tiempo. El ADN de La Pulga volvió a exponer la magia de su hijo en un video que se viralizó en Twitter y Tik-Tok. “¡Feliz 2024!”, fue el deseo expresado por el astro del Inter Miami en su cuenta de Instagram, junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus herederos: Thiago, Mateo y Ciro.

“Hermosos, mi vida entera”, le contestó Antonela, quien lució un top de tono marrón y un pantalón blanco para recibir el año. Leo, por su parte, eligió un look informal con una remera rosada (en un guiño pensado hacia Las Garzas), bermudas negras y zapatillas deportivas. Pero lo que marcó la tendencia entre los seguidores fue el resumen de Mateo con una pelota en el que demostró el dominio que tiene del balón junto a un compañero de las divisiones menores de la franquicia de Estados Unidos.

Leo Messi’s son Mateo showing his skills! �� pic.twitter.com/xp1pTZLTuH — Leo Messi �� Fan Club (@WeAreMessi) January 2, 2024

En los últimos días, otro material sorprendió a los fanáticos con una notable producción en la que se lució con tres goles y un catálogo de gambetas y controles asombroso, que habla de su potencial, dado que apenas tiene ocho años. En las conquistas, primero define cruzado de derecha (y festeja levantando sus brazos mientras sus compañeros lo corren); luego, pisa la pelota para girar y desairar a su marcador, y luego definir también con la diestra, a la derecha del arquero. Y se desliza sobre el césped de rodillas para la celebración Por último, mata el balón de espaldas y toca con sutileza ante la salida del guardameta para vulnerarlo. Tres joyas que hablan de un dominio superior.

Pero hay más en el compacto: gambetas de pie a pie, pases precisos y mucho desparpajo. El pasado 8 de diciembre, Mateo ya había sido tedencia por un golazo en las Infantiles del Inter Miami, el primero de su cuenta personal en el nuevo hogar de la familia Messi. En dicha acción, controló tras un pase de un compañero y remató cruzado para saborear su primer grito. Ahora multiplicó su producción.

Tanto él como Thiago se sumaron a las formativas de Inter Miami y tienen como habituales espectadores al capitán de la selección argentina campeona del mundo y a Antonela. “Por un lado me encantaría que les guste el fútbol y que continúen, pero por el otro lado sé que es un deporte muy difícil, que no todo el mundo tiene la posibilidad y la suerte de ser profesional. Depende de muchas cosas y se tienen que hacer muchísimos sacrificios. Sé que tienen el peso de ‘ser los hijos de’ y que todo el tiempo, constantemente, los van a estar comparando o buscando similitudes con su papá, pero en ese sentido creo que ellos están desde chiquitos preparados a separar, aunque no debe ser fácil”, supo explicar el ex Barcelona y PSG.

El astro argentino permanece de vacaciones en su ciudad natal, antes de volver al país del norte para comenzar la pretemporada con el Inter Miami. En 2024, el campeón del mundo en Qatar 2022 tendrá como principales objetivos la conquista de la Copa América con la Scaloneta, más la MLS y la Liga de Campeones de la Concacaf con la franquicia de la Florida.