El clásico del Río de La Plata había comenzado con mucha camaradería y emoción. Pero cuando la pelota empezó a rodar, enseguida se calentó. Argentina y Uruguay siempre regalan duelos picantes. Pero el que dio la nota fue el mediocampista charrúa Manuel Ugarte, que tras discutir con Rodrigo De Paul le hizo un gesto obsceno.

Antes del partido, Lionel Messi se dio un abrazo con Luis Suárez, que volvía La Celeste. Messi y Suárez son amigos de su época en Barcelona, donde compartieron seis temporadas y ganaron todos los títulos que disputaron. También De Paul -compañero del Pistolero en el Atlético de Madrid- se sumó al saludo.

Después, Pablo Aimar y Lionel Scaloni se acercaron para saludar a Marcelo Bielsa, el entrenador rosarino de la selección de Uruguay que en otros tiempos convocó a Aimar y a Scaloni a la Selección Argentina.

QUE DE PAUL HACE QUE COSA????

NO SE ENTENDIO pic.twitter.com/XN6IjRBYeR — Fran (@frabigol) November 17, 2023

Pero con el partido en marcha, el duelo se empezó a picar. Uruguay puso en aprietos a Argentina en los primeros minutos y después el local emparejó el juego. A los 20 minutos, después de un choque en la mitad de la cancha, los once jugadores de cada lado discutieron a los empujones en la mitad de la cancha. Hasta Messi levantó el codo cuando Mathías Olivera lo increpaba.

Pero lo más llamativo llegó unos minutos más tarde, cerca de los 23. Messi se enojó, eludió a varios rivales y recibió una falta en la puerta del área. Enseguida, Ugarte dijo algo y De Paul -se sabe- salió a defender al rosarino. Entonces el volante del París Saint-Germain cerró su puño derecho y se lo llevó a la boca. Con su lengua hinchó el cachete. Y todo junto hizo la pantomima de una práctica de sexo oral. ¿Acaso Ugarte le dijo a De Paul que es demasiado condescendiente con Messi?

¿Qué dijo Messi?

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, se refirió al gesto obsceno de Manuel Ugarte a Rodrigo De Paul, durante el primer tiempo del encuentro en la Bombonera por la quinta fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

"Es normal. Esta clase de partidos, Eliminatorias... Contra Uruguay siempre es así. Prefiero no decir lo que pienso", expresó el astro rosarino cuando le consultaron sobre el picante cruce.

"La gente joven tiene que aprender de los mayores a respetar. Este clásico siempre fue intenso, duro, pero siempre con mucho respeto. Tiene que aprender un poquito", sentenció el emblema de la Selección Argentina sobre el gesto obsceno de Ugarte a De Paul.

¿Qué dijo De Paul?

Rodrigo De Paul, mediocampista de la Selección Argentina, prefirió no hablar del gesto obsceno que le hizo Manuel Ugarte en el primer tiempo. "Es una boludez. Queda adentro de la cancha, no pasa nada. Me gusta hablar de fútbol. Uruguay lo hizo mejor y ahora hay que levantarse y hacer un gran partido en Brasil. A veces el fútbol es injusto. Tenemos que cuidar todo lo que ganamos, logramos, todo el respeto que hemos ganado en este tiempo. Se hace dentro de la cancha y nada más", se limitó a decir.