La conductora Gisela Barreto volvió a ser viral en las redes sociales luego de que confundiera los cárteles narcos con los carteles de publicidad.

La ex vedette esta vez no se metió ni con el aborto ni con ningún tema sobre sexualidad sino con el narcotráfico, sobre el que se ve no tiene muchos conocimientos. Es que en una entrevista con un especialista quedó muy mal parada.

Acá Gisela Barreto se anima a preguntar lo que muchos periodistas que escuchan callados a sus entrevistados no se animan. pic.twitter.com/QOXWIUpEK3 — Nicolás Lichtmaier (@niqueco) February 23, 2020

Luego de escuchar una respuesta del entrevistado sobre los cárteles del narcotráfico, la locutora ensayó una repregunta increíble. "Cuando usted dice carteles ¿A qué se está refiriendo? ¿Realmente a los carteles que están por la calle?", consultó.

Militante pro vida, la última aparición mediática fuerte de Barreto fue a fines de diciembre, con motivo del nombramiento de Gines González García como ministro de Salud. En aquella oportunidad aseguró que se "abrían las puertas del infierno" debido al anuncio de que se fomentaría la producción de misoprostol, una sustancia que sirve para realizar abortos seguros.