Luego de que se oficializara el apoyo de Juntos por el Cambio a Javier Milei en el balotaje, los integrantes de la agrupación política empezaron a manifestar su opinión sobre el tema. Precisamente, Lilita Carrió quiso dar su postura, pero terminó protagonizando un tenso momento en vivo con Jonatan Viale.

La diputada llamó en vivo al hijo de Mauro Viale mientras estaba en vivo por La Nación+ pero, mientras explicaba que estaba en contra de la alianza por La libertad avanza, terminó por enfrentar y amenazar al periodista. "Es mentira que todos lucharon contra el kirchnerismo. Vos sabés y todos saben que la única fuerza que luchó cuando estaban somos nosotros", empezó por decir con tono tajante.

"Jony Viale":

Por su cruce con Elisa Carrió en LN+ pic.twitter.com/dUxwUJvuOn — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 26, 2023

"A mi no me pongas en la incoherencia", sumó Carrió haciendo referencia a una dinámica que hacía Viale en el programa. Sin embargo, cuando el periodista quiso refutar, Lilita lanzó: "¡Silencio! No mientas".

El fuerte cruce de Lilita Carrió y Jonatan Viale



Jonatan: -No, pará. Silencio no, ¿Con qué mentí? Un poquito de respeto.

Lilita: -Respeto vos...

J: -Decime con qué mentimos. Acá patoteadas no...¿Con qué mentimos? Coalición cívica decime con quién juega y listo. Acá no mentimos

L: -Terminada la cuestión, reflexioná la conciencia.

J: -No, bueno. Eso es chicana.

Luego la conversación continuó con un ida y vuelta sobre lo mirada política de cada uno e incluso Carrió admitió que en el balotaje votará en blanco.